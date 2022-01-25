应对疫情外溢 北京要求风险区域人员“原则上不出京”

北京面对疫情外溢和病毒物传人的双重防疫压力，至少四个省份出现北京关联病例。北京要求风险区域人员“原则上不出京”，一些地区的电商已被要求暂停向北京发货。

中国本土确诊冠病病例前天降至五天新低，单日增幅为18例；但北京疫情持续升温，前天下午4时至昨午4时出现九起新增本土病例。1月15日以来，北京累计52起本土病例。官方称，此轮疫情主要与丰台区的冷链物品或相关从业人员有关，相关病例达46起，均为德尔塔毒株；其余病例为奥密克戎毒株，均为轻症。

丰台区疫情本月22日以来出现外溢势头，山东聊城、济南、山西大同、辽宁沈阳，以及河北雄安新区相继出现丰台相关病例，大部分为返乡人员。截至昨天，聊城、大同和沈阳各出现一例、济南出现两例、雄安新区出现三例。

原本力争保零的北京在春运高峰期间成为疫情扩散源头，北京市迅速收紧出境条例。北京疾病预防控制中心前天在发布会上要求防止风险外溢，风险区域人员原则上不出京。

丰台区前天凌晨已要求该区进行全员核酸检测，官方昨天宣布今天将展开第二轮全员检测。

距离冬奥仅剩一周，北京疫情受到国内外舆论高度关注。北京市政府昨天在记者会上向外界派定心丸，市疾控中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火强调，奥密克戎疫情总体平稳，“疫情基本得到控制”。德尔塔变异株疫情则来源明确，传播链条基本清晰，“进一步传播风险基本可控”。

春节前的输入病例令各地敲响防疫警钟，山西要求返乡人员全部纳入社区管理，上海市卫生健康委员会则要求中高风险地区人员暂缓来沪返沪。

去年春节期间各地“一刀切”的防疫政策引起舆论关注，河南省周口市郸城县县长董鸿上周的“恶意返乡”言论也引起舆论和官媒批评。中国国务院联防联控机制本月22日明确要求各地政府防止政策执行简单化、“一刀切”，防止层层加码。

北京疫情源头指向国际包裹

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，各地必须严防疫情扩散至农村地区，以免再次暴发类似西安的大规模疫情。中国民众经历了两年的疫情，对地方政府的疫情管控能力有更高的要求，地方政府必须在精准防疫和人性化防疫之间取得平衡。

北京官方把这一波疫情源头指向国际包裹，珠海和深圳的溯源调查也显示确诊病例可能是接触境外物品而被感染。为降低国际快递带来的“物传人”风险，北京、广东、河北、天津等至少六个省份发布了国际快递相关疫情防控措施。

北京要求在接触国际邮件14天内出现冠病相关症状者及时就医，并主动进行核酸检测，结果阴性后才可返回工作岗位。广东深圳和广州等地则要求国际邮件收件人进行核酸检测。

本周起有一些省份的电商以防控为由，暂停向北京发货，淘宝上部分来自外省的商品已显示不支持在北京售卖。

顺丰快递客服受询时说，部分地区的商家配送服务已暂停，各地仍可以个人名义向北京发送快递，但客服人员拒绝提供完整的限制省份名单，中通快递客服则称没有相关限制条例。据本报观察，部分上海、浙江和广东的电商发货服务受影响。

一名浙江商家受询时透露，目前该区的商品已禁止发往北京、张家口、天津和陕西，预计到3月中旬才能恢复发货。

（记者是《联合早报》北京特派员）