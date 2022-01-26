有望3月接任公安部长 王小洪全面主持公安部工作

中共公安部党委书记、常务副部长王小洪在会上要求各级公安机关进一步压实领导责任，决不能把肃清孙力军流毒工作当成一般性工作看待；要紧盯选人用人领域和重大案件、重大工程项目等，切实做到问题不查清不放过、整改不到位不放过。

中国公安机关前天召开肃清孙力军政治团伙流毒影响专题会议。中共公安部党委书记、常务副部长王小洪在会上要求各级公安机关进一步压实领导责任，决不能把肃清孙力军流毒工作当成一般性工作看待；要紧盯选人用人领域和重大案件、重大工程项目等，切实做到问题不查清不放过、整改不到位不放过。

王小洪还说，公安部党委已成立公安部肃清孙力军政治团伙流毒影响专项工作领导小组，各级公安机关也要尽快成立相应领导机构和工作机构。

有关人士分析，官媒已经披露，孙力军团伙案至少牵涉到中共江苏省委原常委、政法委原书记王立科，上海市原副市长、市公安局原局长龚道安，山西省原副省长、省公安厅原厅长刘新云，重庆市原副市长、市公安局原局长邓恢林以及公安部原常务副部长、司法部原部长傅政华。这意味着孙力军团伙不仅在公安部，在各地公安机关中也有不同程度的影响。因此，公安部不仅专门成立领导小组，还要求各地公安机关也成立相应机构，继续深入清查与孙力军团伙有牵连的人和事。

公安部长赵克志没有出席肃清流毒会议

另外，官媒报道显示，国务委员、公安部长赵克志没有出席前天的会议，这表明王小洪已取代赵克志全面主持公安部工作。王小洪将是下任公安部部长的主要人选，有望在今年3月举行的全国“两会（全国人大、全国政协年会）”上接任公安部长，也可能在明年3月国务院换届时出任国务委员、公安部长。

现任国务委员、公安部长赵克志今年69岁，曾任中共贵州省委书记、河北省委书记，2017年出任公安部部长、党委书记。去年11月，中共中央决定，赵克志不再担任公安部党委书记，由王小洪接任。

本月18日至20日，中共十九届中央纪委召开第六次全会。为配合全会召开，官媒央视播放了中纪委与中央广电总台联合制作的反腐专题片《零容忍》，详细介绍了公安部原副部长孙力军与王立科、龚道安等人结伙营私、互相输送利益的情况，引起舆论极大关注。

孙力军今年53岁，2009年出任公安部办公厅副主任，是时任公安部长孟建柱的“大秘书”。2018年，孙力军成为公安部最年轻的副部长。2020年4月，中纪委宣布孙力军落马，2021年9月将其开除党籍、开除公职，移交司法机关查处。

中纪委指孙力军政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，妄议党中央大政方针，制造散布政治谣言，阳奉阴违，欺上瞒下，捞取政治资本；在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团，成伙作势控制要害部门；使用公安侦查手段对抗组织审查等等。

王小洪在肃清孙力军政治团伙流毒影响专题会议上强调，全国公安机关要站在对中共和人民、对公安事业负责的高度，扛起政治责任、强化政治担当，以更加严肃的态度、更加严格的要求、更加有力的措施，坚决彻底肃清孙力军政治团伙流毒影响，彻底清除涉及孙力军政治团伙的隐患后患。

他还指出，要深刻认识肃清孙力军团伙流毒影响的重要性、必要性和长期性、复杂性，切实把肃清工作作为当前重中之重的政治任务来抓，敢于直面问题，敢于动真碰硬，确保取得实实在在的成效。

王小洪今年65岁，曾任福建省福州市公安局长，厦门市副市长、公安局长，河南省副省长、公安厅长，北京市副市长、公安局长。2016年王小洪升任公安部副部长，2018年任公安部党委副书记、常务副部长，成为正部级大员。