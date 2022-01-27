欧商协会：香港或为清零关闭边境至2024年 外企高管酿出走潮

（香港综合电）香港欧洲商务协会在一份报告中说，因对冠病采取零容忍策略，香港或将关闭边境至2024年。这将促使外国企业和高管大规模外流，危及香港作为金融中心的地位。

综合彭博社和路透社报道，香港欧洲商务协会在报告草案中称，因中国大陆开发的冠病疫苗效力有限，迫使大陆至今仍无法对外开放。报告认为，香港最有可能摆脱隔绝状态的情况，是待大陆研发出信使核糖核酸（mRNA）疫苗，并对其14亿人口接种后，才有可能重新对外开放。

报告称，上述情况可能要到2023年底或2024年初才会发生，这段期间将使香港出现企业外流，并造成连带效应的风险。报告预估，若香港持续封闭状态，或将面临史上最大规模的外籍雇员外流潮。

自疫情暴发以来，香港对海外赴港人士采取全球最严格的检疫措施引起外企批评，担忧这将导致外企难以吸纳或挽留人才，妨碍正常商业营运。

许多跨国公司亚洲团队 纷纷迁至新加坡和首尔

欧商协会在报告中称，这或将降低香港对外企的吸引力，也限制其对中国经济做出贡献的潜力。有鉴于此，许多跨国公司已陆续将其亚洲区域团队迁至亚洲其他城市，如新加坡和首尔。此外，国际人才的外流还可能危及香港高等教育保持世界级潜力。

报告还概述了其他可能情况，包括中国大陆冠病疫情失控，陆港通关遥遥无期，香港不得不放弃零容忍策略，自行对外开放。报告认为，这种情况可能在大陆疫情暴发一年之内发生，香港开放时间也同样将推迟到2023年或2024年。

报告认为，最不可能发生的情况是，香港和大陆在可预见的未来都坚持其“清零”方针，不对外开放。在这种情况下，香港将受困于依赖大陆和作为国际城市角色之间，而成为一个 “附带的牺牲品”。

欧商协会呼吁港府加快疫苗接种工作，并将隔离期缩短到七至14天。报告也建议外企应假定，香港很可能在未来一至三年内保持半封闭状态，因此人才将会是“宝贵的商品”。

这份由路透社和彭博社查阅的报告，旨在帮助外企判断香港未来并做准备，目前仍未对外公开，还不清楚最终版本会否有改变，欧商协会发言人拒绝置评。

另据网媒“香港01”本月初引述世邦魏理仕香港研究部的分析报道，全港办公楼整体空置率上升1.3个百分点，从2020年12月的9.9%上升至2021第四季的11.2%。总空置楼面面积达到910万平米，再创历史新高。

去年商铺租赁活动主要由餐饮、时装及相关品牌，以及化妆品店带动，这些业者占去年租赁交易的70%以上，其中餐饮业的份额占接近50%。由于空置率相对较高，第四季的租金未见大幅增长。街舖租金在第四季表现持平，而全年街铺租金增长为1.2%。