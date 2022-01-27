西媒引述白宫官员：哈里斯没计划与赖清德会面

台湾方面曾传出赖清德有望与同时出席卡斯特罗就职典礼的美副总统哈里斯会面互动。然而，路透社和美国之音昨天都引述白宫不具名资深官员表示，哈里斯没有计划在访问洪都拉斯期间与赖清德会面。

台湾副总统赖清德代表总统蔡英文参加友邦洪都拉斯新任总统卡斯特罗（Xiomara Castro）的就职典礼，有来自白宫的消息称，同时出席就职典礼的美国副总统哈里斯没有计划与赖清德会面。

赖清德昨天过境美国洛杉矶，今天将转往洪都拉斯参加卡斯特罗的就职典礼。不过，路透社和美国之音引述美国白宫资深官员消息指出，哈里斯没有计划与赖清德会面。

中国大陆国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲昨天在例行新闻发布会表示，民进党当局借所谓“过境”美国，图谋美台官方接触、寻机进行谋“独”操弄，是其“倚美谋独”的一贯伎俩。她强调，无论以什么名目、玩什么花招，都改变不了世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的事实。

赖清德在美西时间昨天清晨6时许抵达洛杉矶，台湾驻美代表萧美琴和美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）前往接机。上百位台湾侨民顶着10度以下冷冽寒风，戴着口罩在赖清德下榻的饭店外守候，让他相当感动。台侨手上或拿青天白日旗，或举美国国旗，还有人拿着民进党党旗。

赖清德表示，自己代表蔡英文感谢侨胞虽然人在美国，心在台湾，他们所做的各种努力跟付出，非常有助于台湾，在未来走入国际社会的路更加宽广。由于防疫考量，规划的侨宴取消。

赖清德随后密集与美国多位政要进行视讯会晤。根据台湾总统府新闻稿，萧美琴在会后转述，指包括去年11月底率团访台的联邦众议院退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano）、曾提出《台湾学人法案》（Taiwan Fellowship Act）的联邦参院外交委员会亚太小组主席马基（Ed Markey），以及由加州、亚利桑那州、犹他州等邻近区域选出的17位联邦国会议员，多支持台湾参与国际组织、关心台海安全、台湾国防以及台美双边经贸关系等。

据《联合报》发自美国报道，有媒体询问与赖清德会晤人士是否包括国务院官员？萧美琴表示，不方便做任何评论，只能说行程非常丰富。在一旁的莫健，用中文肯定萧美琴说：“你说得很好”。

赖清德今天将转往洪都拉斯参加新任总统卡斯特罗的就职典礼。他说，蔡英文特别交待三项任务，一是“深化邦谊”；二是深化合作；三是深化台湾在国际社会参与的空间。

行前台湾方面曾传出赖清德有望与同时出席就职典礼的哈里斯会面互动。然而，路透社和美国之音昨天都引述白宫不具名的资深官员表示，哈里斯没有计划在访问洪都拉斯期间与赖清德会面。

政治大学外交系副教授黄奎博向《联合早报》表示，赖清德此次出访仅在美西的洛杉矶和旧金山过境，而且没有公开的活动。名义上是防疫考量，虽然美国疫情确实加剧，但或许也跟赖清德打台湾制的高端疫苗、保护力尚未可知有关。

他认为，美国虽然有2018年生效的《台湾旅行法》，但其行政部门显然对于具主权意涵的台湾最高层官员仍有特殊考量，不愿轻易松口同意访问美东，所以选定了美西、台侨为数众多的地点，让赖清德以“几乎就是过境的方式”过境。

美国国务院20日曾表示，赖清德过境美国是私人且非官方的，莫健加州接机等过境安排符合美国的“一个中国”政策。

（记者是《联合早报》台北特派员）