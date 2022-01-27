香港政情 批评卫生差检测乱 港逸葵楼延长围封 有居民感崩溃 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2022年1月27日 5:00 AM 香港昨天新增107起新冠病毒确诊病例，而新界葵涌邨感染个案持续上升。截至昨天下午，累计确诊及初步阳性个案增至334起，增加58起感染个案。该公共住宅区的映葵楼原定今天早上解封，房屋署发言人昨天傍晚表示，因疫情再度严重，会延长该居民楼的围封强制检测行动多两天至1月29日。图为映葵楼的居民日前在接受强制核酸检测。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 香港政府前天宣布新界葵涌邨逸葵楼禁足围封延长两天后，有逸葵楼的居民对此感到崩溃，并批评该居民楼的卫生情况差、检测安排混乱。综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，有一名逸葵楼居民陈姓女子昨天在电台节目上说，从围封首日起，自己已接受六次检测，也对港府决定延长围封感到崩溃。她批评卫生当局的检测分流安排混乱。该女子透露，为了管控人流，每位居民须等待卫生官员亲自敲门通知后，才能前往进行检测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 逸葵楼 奥密克戎 冠状病毒19 香港 驻华使团申请“授权撤离” 中国批美方逻辑令人费解 被指与资本勾连 周江勇被“双开”