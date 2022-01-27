批评卫生差检测乱 港逸葵楼延长围封 有居民感崩溃

香港政府前天宣布新界葵涌邨逸葵楼禁足围封延长两天后，有逸葵楼的居民对此感到崩溃，并批评该居民楼的卫生情况差、检测安排混乱。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，有一名逸葵楼居民陈姓女子昨天在电台节目上说，从围封首日起，自己已接受六次检测，也对港府决定延长围封感到崩溃。

她批评卫生当局的检测分流安排混乱。该女子透露，为了管控人流，每位居民须等待卫生官员亲自敲门通知后，才能前往进行检测。