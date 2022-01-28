抵港人士21天酒店检疫改为14天及7天自我监察

（香港综合讯）香港特首林郑月娥昨天（1月27日）宣布，自2月5日开始，所有抵港人士将由21天在酒店检疫，改为14天检疫及七天自我监察，自我监察期间可以外出，但要进行两次强制检测。

西方通讯社前天纷纷报道，香港欧洲商务协会在一份报告中说，因对冠病采取零容忍策略，香港或将关闭边境至2024年，这将促使外国企业和高管大规模外流，危及香港作为金融中心的地位。

据路透社报道，林郑月娥昨天在记者会上表示，因应奥密克戎病毒潜伏期较短而缩短入境者检疫天数，这是经过科学考虑后的决定，而“不是因为什么人的施压”，并称新措施相信仍难以满足商界人士。

另据香港电台、香港商业电台等港媒报道，林郑月娥称，香港仍会坚持外防输入政策，早前被纳入地区性熔断机制的八个国家包括美国、英国、澳大利亚、菲律宾等，会延长相关机制至2月18日。

林郑月娥也说，由于疫情更严峻，大规模暴发导致确诊几何级上升的情况，随时会在香港社区发生，政府无法放宽或微调措施，现行的社交距离措施会延长两周至2月17日，学校将继续暂停面授课堂至2月21日。

林郑月娥也说，如果要改变目前的防疫策略，就要有九成的接种率为基础。据报道，香港接种了第一剂疫苗的香港市民约526万，占12岁或以上人口超过78.1%，但接种第三剂疫苗仅81万人。

香港第五波疫情持续，昨天报告164起冠病确诊病例，是疫情爆发以来的单日新高，当中116起是本地个案，12起为未知源头。

卫生防护中心说，近日全港有超过30起个案没有感染源头，相信社区有数十条隐形传播链，社区爆发风险非常高。

香港严格的清零策略正迫使一些外资企业重新审视在当地的运营。

英媒：美国银行拟将员工从香港转移到新加坡

英国《金融时报》报道称，美国银行正考虑将员工从香港转移到新加坡。报道引述消息人士说，该银行正在评估多个业务线和运营的人员情况，制定应急计划。

另据星岛网报道，皇家加勒比国际邮轮昨天公布，“海洋光谱号”将从香港调往新加坡，并于4月11日开始在新加坡投入服务。