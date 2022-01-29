洪都拉斯总统就职礼上交谈 台媒：赖清德哈里斯同框寒暄是“外交突破”

据《联合报》报道，赖清德向哈里斯表示“感谢美国对台湾的支持”，该报更在新闻标题上以“外交新突破”来形容两人的同框寒暄。台湾官方通讯社中央社则指两人是“简单寒暄致意”“自然互动”。

台湾与美国的副总统在洪都拉斯总统就职典礼上同框寒暄，被一些台媒形容为“外交突破”，但受访学者认为这言过其实。中国大陆外交部应询时则反问：台湾哪来的副总统？

洪都拉斯首位女总统卡斯特罗的就职典礼在当地时间27日举行，美国派副总统哈里斯出席，是属于较高规格的代表团。据台媒报道，作为典礼最重要贵宾的哈里斯压轴进场后，走到台湾副总统赖清德右边的位置，赖清德随即主动与她攀谈，两人聊了二三十秒。

据《联合报》报道，赖清德向哈里斯表示“感谢美国对台湾的支持”，该报更在新闻标题上以“外交新突破”来形容两人的同框寒暄。台湾官方通讯社中央社则指两人是“简单寒暄致意”“自然互动”。

彭博社引述一名白宫官员说，除了赖清德，哈里斯还与西班牙、哥斯达黎加、伯利兹与多米尼加共和国的代表寒暄。

哈里斯在典礼后与新就职的卡斯特罗举行了会谈。据白宫官网消息，有记者问哈里斯是否与卡斯特罗谈到中国大陆与台湾的议题，哈里斯说她们并未谈及中国大陆，但她随即提起在典礼上与赖清德的简短对话，涉及美台在中美洲的共同利益，以及台湾对美国解决非法移民问题的兴趣。

洪都拉斯是台湾仅剩的14个邦交国之一，卡斯特罗去年在竞选期间曾表明，若当选将与北京建交，但美国在洪都拉斯大选投票前夕公开表明，希望该国维持与台湾的邦交关系。

学者：同框寒暄具象征意义无实质意义

对于赖清德与哈里斯的“同框寒暄”，台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新接受《联合早报》采访时说，这只有象征意义而无实质意义，两人只是简单打个招呼，自我介绍可能都占了一半时间，谈不了什么具体事宜。

台湾政治大学东亚研究所所长王信贤教授也认为，台媒有夸大之嫌。但他研判，从历史的角度看，两人的互动确实算是一种外交突破。

王信贤查证，台湾前总统陈水扁与马英九，分别于2003年11月与2009年6月在巴拿马与萨尔瓦多，和时任美国国务卿鲍威尔与希拉莉“巧遇”寒暄。而赖清德此次以类似方式，与层级更高的美国副总统互动，在美中关系大不如前的背景下具有象征性。

王信贤也强调，在台湾外交体系中，“过境外交”也很重要，赖清德此次过境的洛杉矶是美西规格最高的地点，还与17名美国国会议员视讯。这都具有代表意义，但目前实质性的突破还未看到。

陈一新认为，台湾与洪都拉斯未来的关系如何，要看台湾能否提供具体的实际利益，例如签署基础建设合作计划等。他认为赖清德这次带去的“伴手礼”可能不足以维系邦交。

赖清德昨晚在面簿上说，此次赠洪都拉斯筛试剂、N95口罩、体温计等防疫物资；哈里斯则承诺向洪都拉斯提供数十万剂冠病疫苗、50万支注射器，以及用于完善卫生和教育设施的130万美元（176万新元）。

王信贤分析，中国大陆今年有几项重要议程，短期内的焦点在北京冬奥会，接下来就是两会（全国人大与政协年会）。他认为，在中共二十大之前，北京不会对台湾或洪都拉斯有太大的动作。

中国大陆外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上，被问及赖清德与哈里斯互动一事时反问：“台湾只是中国的一个省，哪来的什么‘副总统’？”

北京：反对美台任何形式官方往来

赵立坚强调，中国一贯反对美台进行任何形式的官方往来。赖清德自称是“务实的台独工作者”，多次发表台独言论并顽固坚持台独纲领。他敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不向台独势力发出任何错误信号，以免损害中美关系和台海和平稳定。