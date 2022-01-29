中俄将签协定合建月球科研站 分析：联手在航天领域与美国竞争

中国国家航天局副局长吴艳华形容这个月球科研站就像一个小城镇一样，有能源系统、通信导航系统、远程运输系统、天地往返系统、地面支持系统等。

（北京综合讯）中国国家航天局官员昨天透露，中国正与俄罗斯共同发起国际月球科研站计划，双方已基本达成共识，今年有望签署协定。国际月球科研站预计将于2035年进入使用阶段。

综合央视新闻、新华社与彭博社的报道，中国国家航天局副局长吴艳华昨日在《2021中国的航天》白皮书发布会上，透露上述消息。

吴艳华说，“国际月球科研站是2016年提出的一个概念，国际上很多国家也在响应这个概念。总体来说，像地球的南极站、北极站一样，未来倾向于在月球南极建成地面科考设施，在月轨、月表建设科研实验设施，开展多学科、多目标的科研工作。”

他形容这个月球科研站就像一个小城镇一样，有能源系统、通信导航系统、远程运输系统、天地往返系统、地面支持系统等。如果远期有人驻留，还要有生命保障系统，预计2035年会完成建设，之后进入使用阶段。

中俄两国政府去年3月签署了科研站的合作谅解备忘录，4月两国航天机构发布了联合声明，6月双方还向国际社会发表了路线图和国际合作伙伴指南。

吴艳华说，国际月球科研站协定签署后，中俄航天机构将正式向全世界发布合作宣言。

中国已批复建设科研站探月工程四期任务，包括已发射并落在月球背面的“嫦娥四号”，及接下来的“嫦娥六号”“嫦娥七号”和“嫦娥八号”。“嫦娥七号”已和俄罗斯的“luna-26”签订了协议，共同进行探测，2025年前后将完成相关工作。

中俄这一合作被视为两国决定在航天领域联手与美国竞争。根据彭博社，美国“阿尔特弥斯”（Artemis）登月计划下个月将展开一项重要测试。

《2021中国的航天》白皮书提出，中国航天接下来五年将推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展，将继续实施月球探测工程、行星探测工程，完成月球极区采样返回，完成火星采样返回、木星系探测等关键技术攻关，论证太阳系边际探测等实施方案。

中国还将继续实施载人航天工程，全面建成并运营中国空间站，深化载人登月方案论证。

太原卫星发射中心去年10月14日成功发射“羲和号”卫星，是中国首颗太阳探测的科学技术实验卫星，标志着中国正式迈入了空间探日的时代。

中国国家航天局对地观测与数据中心主任赵坚表示，“羲和号”登天探日，是继“嫦娥五号”成功实现月球采样返回，“天问一号”成功实现对火星的“绕、落、巡视”探测之后。“在一年的时间之内，我们对太阳系中的地球、行星以及太阳这颗恒星的探测实现了全覆盖。”

白皮书中也特别提到，中国将培育发展太空旅游、太空生物制药、空间碎片清除、空间试验服务等太空经济新业态，提升航天产业规模效益。其他内容包括鼓励引导商业航天发展、强化航天工业基础能力、开展航天科普教育和文化建设等。