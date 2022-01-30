若美国继续支持台独 秦刚：中美两国可能卷入军事冲突

这是中国大陆官方三天内，第三次就台湾问题向美国发出警告。有消息称，美国可能于冬奥期间与盟友在中国周边继续举行军演。受访学者研判，北京再三发出强烈警告，是为了在冬奥前稳定台海局势，避免美国出现误判。

中国驻美大使秦刚在北京冬奥即将开幕之际警告，若美国继续支持台独，中美两国可能卷入军事冲突；这是中国大陆官方三天内，第三次就台湾问题向美国发出警告。

有消息称，美国可能于冬奥期间与盟友在中国周边继续举行军演。受访学者研判，北京再三发出强烈警告，是为了在冬奥前稳定台海局势，避免美国误判。

秦刚：不打仗不冲突是中美“最大公约数”

秦刚周四（27日）接受美国公共广播电台（NPR）访问时，强调台湾问题是中美之间最大的“火药桶”。中国不想和美国发生冲突对抗，美国也不想和中国打仗，所以不打仗、不冲突是中美之间的“最大公约数”。

这是秦刚自2021年7月就任中国驻美国大使以来，首次接受美国媒体的一对一采访。根据NPR昨天发布的报道和中国驻美大使馆网站的采访实录，秦刚在释放强硬信号的同时，也呼吁中美双方“共同阻遏台独势力，给和平一个机会，让和平胜出”。

北京冬奥将于2月4日至20日之间举行，中美关系过去一个多月来因针对冬奥的外交抵制、新疆人权问题、乌克兰危机等热点课题持续紧张。赴洪都拉斯出席新总统就职典礼的台湾副总统赖清德，一周内两度过境美国，也进一步推高中美在台海的紧张氛围，引起台海局势可能在冬奥期间进一步升温的担忧。

中国国务委员兼外长王毅27日与美国国务卿布林肯通电话时，敦促美国停止干扰北京冬奥会，停止在台湾问题上玩火打牌，停止打造各种反华遏华“小圈子”。中国国防部新闻发言人吴谦同天也在例行记者会上警告，中国军队对外部挑衅、突发事件“有充分准备”。

秦刚受访时对有关冬奥、新疆和台湾的提问作出回应。他表明，中国有信心兑现承诺，为世界呈上一场“简约、安全、精彩”的冬奥，并严厉批驳西方的“涉疆谎言”。

在台湾问题上，秦刚强调“一个中国原则是中美关系的政治基础”。他批评最近台海紧张局势升级，是因为台湾当局“妄图借美方支持鼓动谋求台独”，而美国意在打“台湾牌”。

王毅与布林肯通话时，批评美国未将美国总统拜登11月与中国国家主席习近平视频会晤的表态真正落到实处。秦刚重申这一说法，称中国注意到拜登有关美国不支持台独、希望台海保持和平稳定、坚持一个中国政策的表态，“但迄今为止还没有看到美方做出遵守承诺的举动”。

秦刚也罕见地直接警告美国说，台湾问题是中美之间最大的火药桶。如果台湾当局在美国“撑腰下”持续推进台独，很可能将中美两个大国卷入军事冲突。

美国与日本17至22日在台湾附近海域进行联合军演，中国大陆解放军23日则派39架军机进入台湾西南方的防空识别区，军机数量为台湾国防部2020年9月发布大陆军机资讯以来第二高。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛接受《联合早报》访问时分析，外界目前关注大陆会否在乌克兰出现危机的时间点上，在台海制造事端。中国正明确地告诉美国，只要美国不触碰红线，中国也将以办好冬奥为主。

他认为，北京为了顺利举办冬奥，下来两周会有所克制；美国相信也不希望在西太平洋和乌克兰同时面临压力。因此台海局势在冬奥期间可“安然度过”。

（记者是《联合早报》北京特派员）