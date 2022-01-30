台湾宣布不派代表团出席北京冬奥开闭幕式

（台北／北京综合讯）台湾官方宣布基于航班与防疫考量，将不派遣代表团出席北京冬奥会的开幕与闭幕式，但有消息说，该决定更可能涉及台湾代表团官方名称之争。

北京冬奥会开幕在即，台湾教育部体育署是于前天在官网作出上述宣布。

台湾一共有四名选手取得本届冬奥参赛资格，并将分别从美国盐湖城、瑞士苏黎士及台湾出发，但体育署指大会防疫及入境政策导致航班有所调整及延迟，代表团未能于北京冬奥会开幕当天（2月4日）全数飞抵北京，加上疫情严峻，站在保护选手的立场，决定代表团将不出席开幕式。

至于闭幕式，台湾体育署说，由于选手在赛程结束后一两天内将搭机返台，闭幕当天（2月20日）多数选手也都已经离开，代表团因此也不参加闭幕式。

据《联合报》报道，中华奥委会副主席蔡赐爵说，台湾过去参加国际大型运动会，从不缺席开闭幕式，但今年冬奥会受疫情影响，状况较为特殊，基于保护选手的考量，体育署才做出不参加开闭幕式的决定。

不过，有体坛人士分析，开幕式的入场序可能也是台湾官方的考虑因素之一，如果北京冬奥根据简体中文名称安排入场序，中华台北代表团可能排在中国香港代表团之后进场，这是台方所不愿见的。

《自由时报》则引述消息报道，据台湾国安单位掌握的情资，北京冬奥会在开闭幕式将以“中国台北”称呼台湾代表团，以凸显“一个中国”、宣示对台湾的主权，台湾政府因此早已决定不派遣代表团出席开闭幕式，只是直到前天才安排体育署对外宣布。

中国大陆国台办发言人朱凤莲本月26日在例行记者会上谈到台湾参与北京冬奥会的情况时，就使用了“中国台北代表团”的称呼，引起台湾陆委会的强烈不满。陆委会当天回应称，台湾代表团参加北京冬奥，是依据“奥运模式”，以及1989年两岸奥委会在香港签署的协议，以“中华台北”（Chinese Taipei）的名义参赛，绝不接受任何“矮化我方地位”的名称。

在“一中原则”下，台湾无法以“台湾”或“中华民国”为名参加奥运会。北京2008年举行夏季奥运会时，就根据上述协议釆用了“中华台北”。

陆委会强调，针对台湾代表团参加北京冬奥时所可能面临的各种政治操作与风险，台湾有关单位将做好各种突发状况的应变准备。

台湾官方“技术性抵制”北京冬奥开闭幕式，可能也是从对岸获得灵感。高雄2009年举办世界运动会时，中国大陆72名选手就缺席了由台湾总统马英九主礼的开幕式，仅由举牌员、持旗员分别举着“中国”中、英文名牌和五星旗入场。