中国官媒称美鼓动各国选手干扰冬奥

（北京综合讯）中国官媒引述消息人士报道，美国鼓动各国运动员在北京冬奥会期间制造事端。

据《中国日报》微信公众号28日报道，消息人士透露，美国制定计划，欲鼓动各国运动员以各种理由表达对中国不满、消极比赛，甚至不参加比赛。美国方面承诺，对加入该计划的运动员提供高额奖励，并将调动“全球资源”保护选择消极比赛的运动员的个人声誉。

消息人士指出，这是美国反华势力将体育运动政治化、蓄意干扰破坏北京冬奥会的又一例证，暴露了美国反华势力是北京冬奥会乃至国际奥林匹克事业的“麻烦制造者”。

“美国反华势力利用运动员搞政治操弄的图谋用心险恶、手段卑劣，必将受到国际社会和各国运动员唾弃，绝不会得逞。”

美国政府去年12月6日正式宣布对北京冬奥会进行外交抵制，理由是担忧中国的人权记录，目前已经有英国、加拿大和澳大利亚等国响应。参与外交抵制的国家不会派遣官员出席2月4日的冬奥会开幕式，但是运动员依旧将参加比赛。

否认任何国际造势运动 美使馆：选手有权表达自己

据法新社和路透社综合报道，美国驻北京大使馆前天否认《中国日报》的报道。

美国使馆表示：“我们过去和现在都没有协调针对北京冬奥会的国际造势运动。美国运动员有权根据《奥林匹克宪章》的精神和规定去自由表达自己，其中包括推动人权。”

美国使馆认为，北京正试图”转移人们对其恶劣人权记录的注意力“。

使馆发言人表示，希望中国确保美国及所有出席冬奥会的运动员的安全和福祉，尊重他们的人权和基本自由。

北京冬奥会大幕即将开启，政府加紧对疫情的管控。不过严格的检疫措施引起了部分国家机构的担忧。

德国单板滑雪协会（Snow­boarding Germany）主席霍尔茨（Michael Hoelz）23日表示，他担心北京试图利用冠病检测来排除有竞争力的运动员。他在播客中说：“我怀疑我们能否在中国举行的比赛中看到公平竞争。”不过霍尔茨没有提供任何细节来支持他的观点。