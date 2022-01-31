分析：领导民委铸牢民族共同体意识有功 传陈小江升任中共中央统战部常务副部长

中国国家民族事务委员会近70年来首名汉族主任陈小江，上任一年多后，近日升任中央统战部常务副部长。在中共二十大即将重新布局人事之际，他的仕途看好。

中国国家民族事务委员会主任陈小江据传近日已接替66岁的张裔炯，升任中共中央统战部常务副部长。受访分析人士指出，陈小江履新仅一年权责随之扩大到主持统战部日常工作，可能意味着他过去一年在“铸牢中华民族共同体意识”方面的工作受到中央肯定。

中共总书记习近平前天下午在北京人民大会堂会见党外人士共迎新春。央视《新闻联播》画面显示，张裔炯并未出席活动；陈小江与同为中央统战部副部长的国务院侨务办公室主任潘岳会上并肩而坐，但座位比原先在副部长中排名第二的潘岳靠前。

中央统战部原先有七名副部长，以常务副部长张裔炯为首；陈小江则排名第五。中国正部级官员按惯例65岁退休，66岁的张裔炯目前已属“超龄”。

中央政治局上周一召开会议，会上并研究了其他事项。《星岛日报》昨天引述消息人士透露，会议正式拍板陈小江升任中央统战部常务副部长。

内蒙古前年8月底宣布推行疑似强化汉语授课、减少使用蒙语的教改，曾引发争议。陈小江同年12月则从中共中央纪委副书记任上，接替巴特尔担任中央统战部副部长、国家民委主任，成为近70年来国家民委的第一名汉族主任。这项任命当时被舆论认为预示中央可能调整民族政策，加大力度铸牢中华民族共同体意识。

国家民委主任长期被视为中共民族统战工作的重要象征。自中共建政以来，除首任民委主任李维汉，1954年后已连续七任由少数民族担任。

不愿具名的北京分析人士向《联合早报》分析，民族问题历来是中国境内动乱一个很重要的原因，西方近年并以新疆问题加码打压中国。“（此外）内蒙民族问题也是一个很棘手的问题，内蒙还有一个外蒙作为后台，内蒙民族问题还隐藏着很多的问题。”

曾处理辽宁贿选案

陈小江履新国家民委主任后，除了西方对新疆的问题干涉之外，其余的少数民族地区都没有出现相应的民族问题，这被认为是他上任这一年多来的成效。

该人士分析认为，陈小江一年来的工作，关于铸牢中华民族共同体意识这方面做得比较好；如若陈小江升任中央统战部常务副部长的消息属实，估计是对其工作的认可。他指出，下半年中共二十大各个领域即将重新布局人事之际，年龄未满60岁的陈小江仕途“还是非常看好的”。

59岁的陈小江是浙江龙游人，长期在水利系统工作，出掌国家民委前，仕途从未涉猎民族事务。2015年，他调任中纪委宣传部长，晋升副部级，隔年“空降”辽宁任省纪委书记，处理轰动一时的“辽宁贿选案”。2017年，他返回北京任中纪委副书记、国家监察委员会副主任。

（记者是《联合早报》重庆特派员）