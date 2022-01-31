于泽远：解放军重点征召大学生入伍

中国国防部发言人吴谦1月27日在记者会上表示，解放军今年征兵以大学生为重点，优先批准理工类大学生和备战打仗所需技能人才入伍。

1月20日，官方召开全国征兵工作电视电话会议，决定2022年上半年征兵工作从2月15日开始，至3月31日结束；下半年征兵工作从8月15日开始，至9月30日结束。

会议要求新兵征集对象以大学生为重点，突出各级各类学校毕业生征集。入伍人员要求年满18至22周岁，普通高等学校本专科毕业生、符合毕业条件的毕业班学生可放宽至24周岁，研究生可放宽至26周岁。

会议还要求，在抢险救灾和灾区恢复重建中表现突出的优秀青年，烈士、因公牺牲军人、病故军人子女、兄弟姐妹和现役军人子女，符合征集条件的应当优先批准入伍。少数民族居住集中地区应当多征集文化程度较高、综合素质好的少数民族青年入伍。革命老区应当多征集老红军、老复员军人后代入伍。

上世纪八九十年代，中国高校招生规模不大，除了军队院校毕业和地方院校定向培养学生之外，大学生参军较少。解放军新兵主要来自考不上大学的高中甚至初中毕业生，兵员素质不高，难以适应现代化建设要求。

过去20年，中国高校规模不断膨胀。随着高校毕业生迅速增多，大学生就业也逐渐成为社会问题。今年中国高校毕业生规模预计达到1076万人，首次突破千万大关。在经济下行趋势下，众多高校毕业生就业前景更不乐观。

但高校学生大量增加让解放军征兵有了更多更好的选择。近几年来，中国军队接收靠科技新装备的速度明显加快，解放军为提高兵员素质，加快部队学习掌握新装备的进度，不断从在校大学生、研究生中招募新兵，大学生已成为解放军兵员的重要来源。

同时，2016年中国军队大改革之后，军队福利待遇明显提升，已不亚于公务员，很多岗位更优于公务员的薪资水平，对高学历人员的吸引力也大为增加。

有消息说，2021年解放军陆军官兵加薪已经落实。加薪后义务兵每月收入已超过1000元，转士官后下士最低超过5500元（人民币，下同，约1100新元），上士超过1万元，排职军官超过1万元，正连职超过1万2000元，正营职超过1万5000元，正团职超过2万元，正师职超过3万元。海军、空军、火箭军和战略支援部队等技术兵种的薪水更不比陆军少。

另外，各地官方明确规定，退役军人在升学、就业和考取公务员等事项上有更多机会，有些岗位甚至要求退役军人才能报名。这些都让参军成为很多大学生的选择。

另一方面，解放军高级将领调整仍在进行。据央视报道，在1月20日全国征兵工作电视电话会上，中共中央军委国防动员部部长刘发庆、政委王东海出席会议并讲话。上述消息显示，刘发庆已接替盛斌，出任中央军委国防动员部部长，王东海已接替刘家国，出任中央军委国防动员部政委。

公开资料显示，刘发庆今年58岁，曾长期在空降兵服役，担任过空降兵第15军团长、参谋长、军长等职务。2016年军改后，刘发庆出任新组建的空军空降兵军首任军长，2017年入选中共十九届中央候补委员，2018年出任陆军副司令员，2019年晋升中将。

刘发庆曾在俄罗斯伏龙芝指挥学院留学两年，参加过“98抗洪”“5·12汶川抗震救灾”等10多项重大演习和军事任务，立下二等功一次，三等功六次。刘发庆出任中央军委国防动员部部长，意味着他将在今年下半年中共二十大上入选中央委员。

王东海也是中将军衔，曾长期在解放军济南军区服役，担任过山东省军区副政委，2018年升任中央军委国防动员部副部长，2021年调任南部战区陆军政委，不久前出任军委国防动员部政委。

中央军委国防动员部是军改后设立的新部门，主要职责包括组织指导国防动员和后备力量建设，领导管理省军区。

另据四川媒体报道，1月27日，中共四川省委书记彭清华等人与西部战区司令员汪海江、政委李凤彪会面，共迎虎年新春佳节。上述消息显示，解放军战略支援部队原司令员李凤彪已出任西部战区政委。

李凤彪今年63岁，来自空降兵15军，曾任该军参谋长、军长，2014年升任成都军区副司令员。军改后，李凤彪出任中部战区副司令员兼参谋长，2019年升任战略支援部队司令员，并晋升上将。

去年以来，中国高层密集调整战区和各军种“一把手”，为中共二十大军队高层换届做准备。一批60后（1960年代出生）高级将领升任正战区职主官，包括西部战区司令员汪海江、南部战区司令员王秀斌、中部战区司令员吴亚男、陆军司令员刘振立、空军司令员常丁求、海军司令员董超、火箭军司令员李玉超、战略支援部队司令员巨乾生等。