春节团拜发表讲话 习近平：二十大将谋划 未来一个时期发展蓝图

（北京讯）中共总书记习近平昨天在春节团拜会上说，今年中共二十大将谋划未来一个时期的发展蓝图。他也说，过去一年香港由乱转治、反独促统斗争不断加强。

据新华社报道，中共中央、国务院昨天上午举行春节团拜会，由国务院总理李克强主持，政治局常委栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正以及中国国家副主席王岐山均出席。

去年是中国共产党成立100周年。习近平在会中发表谈话，总结过去一年的成就，包括中共十九届六中全会作出第三个历史决议，如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，同时中国在经济发展和疫情防控保持世界领先，国防和军队建设有力拓展。

习近平也说，过去一年香港实现由乱转治，反独促统斗争不断加强，中国特色大国外交继续推进，党史学习教育成效显著，社会大局保持稳定。

中共将在今年下半年召开第二十次全国代表大会。习近平说，中共二十大要总结过去五年的工作，谋划未来一个时期的发展蓝图，其中要统筹国内国际两个大局，统筹推进“五位一体”（经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设）总体布局、协调推进“四个全面”（全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党）战略布局，统筹发展和安全，统筹疫情防控和经济社会发展等。