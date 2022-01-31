卷入“洪门宴”风波 港民政局长传主动辞职

林郑月娥早前多次表明会严肃调查，并点名批评徐英伟，对他“尤其失望”。徐英伟目前被勒令继续休假，林郑撤换徐英伟的态度坚决，目前只等北京定夺。

（香港综合讯）香港媒体引述消息人士报道，卷入“洪门宴”风波的民政事务局局长徐英伟已主动辞去局长职务，港府预料在短时间内公布这一信息。

据网媒“香港01”昨天引述建制派来自北京的消息，披露徐英伟辞职的信息。特区政府发言人回复查询时表示，不会评论任何揣测性报道。

港区人大代表洪为民今年1月3日在湾仔一家西班牙餐厅举行“流水式”的生日派对，由于225名宾客中，有两人事后确诊感染冠病，导致包括徐英伟在内的15名港府官员和20名立法议员被曝光。

除了徐英伟，其他港府官员包括财经事务及库务局局长许正宇、廉政专员白韫六、入境处处长区嘉宏、前海关关长邓以海，以及多名副局长和政治助理。

其中，区嘉宏出入餐厅时没有扫瞄“安心出行”（港版”合力追踪”应用程式），而徐英伟则逗留特别长时间并有用餐。

香港行政长官林郑月娥早前多次表明会严肃调查，并点名批评徐英伟，对他“尤其失望”。参与“洪门宴”官员已恢复上班，唯独徐英伟即使完成隔离检疫，仍被林郑勒令继续休假至大年初四。至少两名建制中人表示，林郑希望撤换徐英伟的态度坚决，目前只等北京定夺。

香港01早前也引述消息人士报道，港府正研究从严处理15名出席“洪门宴”官员，而徐英伟罪责最大，其中一个原因是徐英伟是唯一长时间在餐厅逗留并用餐的官员。另一个原因是徐英伟作为主要抗疫官员，清楚知道港府抗疫工作及疫情情况，包括政府正研究措施减少市民不必要的外出和聚会。

徐英伟本月9日在其面簿撰文，解释说身为民政事务局局长，他需要不时“贴地”联系各界人士，但在防疫抗疫工作中也有任务，应当以身作则。他承认在这次事件确实考虑不周，提到自己当天完成工作直到晩上9时后，才到场祝贺，逗留至10时后，便请司机送他回到政府总部继续批阅文件。

徐英伟对事件致歉，自认愧对市民大众信任和期望，损害了抗疫大局，强调日后定会加倍审慎，紧记教训，不会犯同样的错误。他并强调，盼望痛定思痛后，未来能“加倍努力服务市民”，似乎暗示希望风波后继续留任。

林郑月娥上周二（本月25日）出席行政会议前会见媒体时指出，港府对官员及公务员的要求很高，不单要有诚信、尽忠职守，个人行为也要时刻保持谨慎，不可令政府尴尬，将以此标准来处置涉事官员。她还表示对涉事官员的调查已届尾声，将尽量在农历年前公布后续行动。

《南华早报》之前引述政坛知情人士报道，林郑月娥要求徐英伟离职，但被建制派，尤其是徐英伟所属政党民建港联的抵制。不过，由于中国中央政府已经启动调查，知情人士相信，如果林郑坚持要撤换徐英伟，北京也不会反对。