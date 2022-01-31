北京单日新增20起 本土冠病确诊病例

（北京综合讯）冬季奥运会开幕在即，北京前天新增20起本土冠病确诊病例。

据中国国家卫生健康委员会官网消息和《北京晚报》报道，中国大陆前天新增54起本土确诊病例，近半来自北京。北京的20起病例中，丰台区通报13例、大兴区四例、朝阳区两例、西城区一例。

1月15日以来，北京市累计报告本土感染者108例，其中，奥密克戎六例，已连续七日无新增感染者报告。德尔塔累计报告感染者102例，确诊病例90例、无症状感染者12例。

江苏东部机场 四官员防疫不周被问责

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火昨日在记者会上说，春节将至，市民要继续绷紧疫情防控这跟弦，减少不必要的聚餐聚会，科学佩戴口罩，外出购物时，遵守测温验码、扫码登记等各项防疫要求。

另据清风扬帆网报道，东部机场集团原党委书记、董事长冯军和原党委副书记、总经理徐勇、副总经理汪超、南京禄口国际机场原应急救援部主任尹运文，均因防疫不周而被江苏省纪委监委开除党籍和公职。其中，徐勇和尹运文还被送检起诉。

去年7月20日南京禄口机场检出九例阳性病例，此后传播链先后波及14个省份。禄口机场出现确诊的原因是机场保洁存在外包现象，境外和境内航班保洁人员不分。

江苏省委去年7月21日召开会议，提及冯军在东部机场集团运营中管理不专业，其将国际航班与国内航班由原来的分开运营变为统一混合运营，造成境外疫情流入。在发现阳性样本之后，禄口机场对相关人员的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。