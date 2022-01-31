港府：讨论“清零”目标有效性不违反国安法

（香港综合讯）香港政府公告，讨论“清零”目标的有效性不违反《香港国安法》。

据香港01与《明报》综合报道，港府昨日发文告回应媒体询问说，一般纯意见讨论抗疫清零目标有效性，不涉及违法。但港府发言人也强调，全球疫情仍非常严峻，香港须以最快手段切断传播链，达到“动态清零”目标。

随着香港第五波疫情不断扩散，有一些专家近日质疑清零不切实际，社会再掀“与病毒共存”的讨论。

建制派立法会议员何君尧前日称，欧美国家选择与病毒共存是不负责任的做法，是为掩饰自己的无能及失职。

何君尧说，中国中央政府的防疫政策是“外防输入，内防反弹”，在一国两制下，防疫等同国防或外交事务，由中央把关，香港若有专家推动“与病毒共存”，可视为违反《香港国安法》。

香港大学医学院微生物学系临床助理教授薛达（Siddharth Sridhar）曾分析称，坚持清零有两大原因：首先，香港老年人疫苗接种严重不足，人口中一个重要的弱势群体对冠病完全没有防护。另一个原因是，与大陆通关一直是港府的主要目标，而零确诊是必需条件。

香港卫生防护中心表示，昨天有70多起初步确诊个案，另有15起源头不明个案，当中四起涉德尔塔变种病毒，10起为奥密克戎病毒个案，一人尚在分析。

港年度汉字：疫

港人过去一年在抗疫中度过，“疫”字在民建联举办的评选中以大热姿态成为香港年度汉字，通关的“通”字紧随其后排第二位，排第三是稳定的“稳”字。