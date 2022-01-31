周焯华赌场案再有两商人被捕 港媒指一人为艺人安以轩丈夫

（香港／澳门综合讯）绰号“洗米华”的澳门太阳城集团董事周焯华案件，再有两名澳门赌厅商人因涉经营不法赌博及洗黑钱而被澳门司警拘捕，警方并检获410万港元（约71万新元）现金。被捕男子证实包括澳门第二大赌厅德晋集团主席陈荣炼，他是台湾艺人安以轩的丈夫。

周焯华等11人去年11月因涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为而被捕，澳门司警昨天早上举行特别新闻发布会讲述案情最新发展。

综合澳门日报、香港01等媒体报道，澳门司警上周五在新口岸区某酒店拘捕两名男子，案件已移送检察院侦办。

涉案两人均为澳门居民，一人姓陈，男性，49岁；另一人姓蔡，男性，39岁。司警称，调查期间二人拒绝合作，警方到嫌犯的住所及办公地点搜索，搜出大量电脑、伺服器等及折合410万港元的现金。

司警拒绝透露两嫌犯的详细资料，但称有证据显示涉案犯罪集团与去年11月案件、即洗米华案的犯罪集团，有共同参与有关不法行为。当中，陈姓嫌犯主要操控集团非法经营网上赌博，蔡姓嫌犯协助陈进行有关行为。

陈荣炼也是澳门励骏行政总裁。澳门励骏昨天发公告证实，陈荣炼被逮捕及拘留，并称预期事件不会对集团日常经营产生重大不利影响。香港01报道，中国大陆的起诉书列有多起案件，点名太阳城、德晋等澳门赌厅。

大陆界面新闻网站报道称，陈荣炼在2012年至2017年担任晋江市政协委员。