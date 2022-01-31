美将派副卿到立陶宛 讨论应对中国压力

（华盛顿／维尔纽斯综合电）美国派副国务卿率团前往维尔纽斯，与立陶宛高级官员讨论中国对这个波罗的海小国施加的政治和经济压力。

据美国国务院官网消息，美国主管经济增长、能源和环境的副国务卿费尔南德斯（Jose Fernandez）将于今日至明日访问立陶宛。费尔南德斯将和立陶宛高级官员会面，讨论双边关系和深化双边经济合作的机会，还会讨论中国对立陶宛施加的压力。

美国访问团成员包括美国进出口银行（EXIM）的高级官员，他们将与立陶宛讨论两国去年11月下旬签订的6亿美元（8.13亿新元）出口信贷协议的实施情况。这份协议旨在在高科技制造、商业服务和可再生能源业务等领域，扩大美国出口商和立陶宛买家的机会。

立陶宛去年3月同意让台湾政府以“台湾”为名开设驻立陶宛代表处，北京同年11月将同两国外交关系降为代办级，双方已经召回大使。关系恶化后，立陶宛面临来自中国大陆的各种贸易限制，该国官员形容其为“未宣布的制裁”。

不过，立陶宛国会外交事务委员会主席安德利基恩（Laima Liucija Andrikiene）28日在国会声称，北京对立陶宛感到不满的真正原因并非台湾代表处的名称，而是立陶宛去年5月宣布退出中国—中东欧国家（17+1合作）合作机制，而这个机制是中国主导世界策略的一部分。

据《巴尔的摩时报》报道，安德利基恩称，17+1的合作机制是为了分裂欧盟的团结，让欧盟和美国相互对抗，阻止他们就跨大西洋投资协议进行谈判。

她表示：“我们不将中国视为敌人或是主要邪恶力量（major evil），我们将中国视为受人尊敬的伙伴，与中国对话时也将对方视为受人尊敬的伙伴。但我们要传达的信息是对合作说‘好’，但对主导计划说‘不’。”