缩短至三天历来最短 北京冬奥会火炬传递活动闭门开跑

受疫情影响，传递活动全程不开放给现场公众观看，只有部分国际媒体成功报名到现场观看启动仪式。共有约1200名火炬手在北京、延庆、张家口三个赛区传递火炬，据估算，火炬在三个赛区的往返路程大约为300公里。

北京冬奥会火炬传递活动昨天闭门开跑，中国在疫情下低调展开冬奥最后冲刺，火炬传递活动从2008年北京奥运的130天缩减至三天。

这场自1952年奥斯陆冬奥会以来时长最短的奥运火炬传递活动，昨早9时许在北京奥林匹克森林公园启动。圣火将于本月4日点燃鸟巢主火炬塔，为北京冬奥赛事正式掀开序幕。

受疫情影响，传递活动全程不开放给现场公众观看，也只有部分国际媒体成功报名到现场观看启动仪式。昨天共有400人参加启动仪式，包括中国官方代表、北京冬奥组委人员、志愿者，以及新闻媒体记者。

根据央视和新华社发布的视频画面，仪式开始时，中国国务院副总理韩正在台上点燃北京冬奥会火炬，并交给第一棒火炬手、中国首位世界速滑冠军罗致焕。被安排入场的观众和身穿白色冬奥制服的工作人员，在火炬手跑道两旁挥舞奥运旗帜和中国国旗，并高声打气，为这场闭门活动增添人气。

共有约1200名火炬手在北京、延庆、张家口三个赛区传递火炬，其中包括嫦娥系列及火星探测器总顾问叶培建、希腊驻华大使伊利奥普洛斯（Georgios Iliopoulos），以及呼吸危重症专家童朝晖。中国也首次使用两栖机器人和水下机器人进行火炬传递，展示国家的技术发展。

据估算，火炬在三个赛区的往返路程大约为300公里。全程共有12个传递区域，其中11个在闭环外的传递区域，在火炬传递活动期间暂时封闭。火炬传递结束后，属地政府将对闭环区域进行全面消杀。

奥运圣火从希腊古奥林匹克遗址采集后，一般由火炬手从海外传递到主办城市。但此次的海外火炬传递活动因疫情取消，奥运火种去年10月直接从希腊空运至中国，并被保存在北京奥林匹克塔。

前天32人防疫复检呈阳

相较之下，2008年北京夏季奥运会前的火炬传递活动在奥运史上规模最大，超过2万名火炬手跑了13.7万公里。2020年东京夏季奥运会的火炬传递活动虽然同样不开放给公众观看，但总时长达到121天，路程达2000公里。

美国、澳大利亚、英国等地外交抵制，中西之间围绕新疆人权的争议，以及中国国内外去年底暴发的新一波疫情，为北京冬奥添上阴霾。去年10月18日希腊举办北京冬奥圣火采集仪式时，有示威者手持雪山狮子旗及“拒绝种族灭绝奥运”标语闯入现场抗议，也有社运人士因抗议活动被捕。

北京冬奥组委昨天公布，本月1日的冬奥防疫复检阳性达32人。在闭环外，北京市1日下午4时至2日下午4时也新增三起本土确诊病例。

北京马拉松爱好者张敬东（52岁）接受《联合早报》访问时形容，2008年的北京奥运几乎是万人空巷，火炬手所到之处都吸引大批人潮；但这次街道上热闹的场景不再。但他认为：“中国时隔14年再次传递火炬，即便只是通过屏幕观看直播，心情还是挺激动。”

（记者是《联合早报》北京特派员）