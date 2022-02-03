相隔三天改口 台湾宣布参加北京冬奥会开闭幕式

出席冬奥开幕式的中华台北代表团是否被称为“中国台北”，以及是否按照北京奥运模式，在日本之后香港之前入场，都备受各方关注。

台湾中华奥林匹克委员会（简称中华奥会）相隔三天峰回路转，一改之前“基于航班和防疫考量”不派人的说法，除夕夜宣布派代表参加北京冬奥会的开幕与闭幕式。到时中华台北代表团是否被称为“中国台北”，以及是否按照北京奥运模式，在日本之后香港之前入场，都备受各方关注。

这项决定马上引来岛内疑虑和反弹。陆委会大年初一呼吁主办方勿以政治因素干扰，打压矮化台湾，并称已针对“各种突发状况”做好应变准备，将维护台湾权益。

台湾教育部体育署上月28日称，基于航班与防疫考量，将不派代表出席北京冬奥会的开幕与闭幕式。但短短三天后的除夕夜（31日），中华奥会发新闻稿宣布，应国际奥林匹克委员会（简称国际奥会）要求“调整规划”，将派员出席开闭幕式。

综合台媒报道，原本不派人的原因，与台湾国安单位掌握情报，获知北京可能以“中国台北”称呼台湾代表团，以凸显“一个中国”和宣示对台湾的主权有关。

也有体坛人士分析，台北担心北京趁主场优势让台湾“穿小鞋”，将中华台北代表团安排在香港代表团之后入场，从而“矮化”台湾的地位。

对于突然改变决定，中华奥会的新闻稿称国际奥会多次来沟通，基于奥林匹克的团结精神，在与体育署和代表团成员沟通后，决定尽力克服航班困难、做好防疫准备，派员参加开闭幕式。

中华台北代表团共15人，包括四名选手：参加竞速滑冰的黄郁婷、参加单人雪橇的林欣蓉，以及两名滑雪选手李玟仪与何秉叡。

据《联合报》向中华奥会了解，出席开幕礼的选手和职员还未确定，到时的入场次序据称将与2008年北京夏季奥运会相同。当年台湾以“中华台北”名称入场，在日本之后中非之前，而中非后面是中国香港。不过本届中非代表团没有出席，因此台湾之后就是中国香港。

据报道，中华奥会原本对台湾之后接中国香港有些顾虑，但国际奥会希望台湾不必过度联想，毕竟入场顺序与北京奥运基本相同，中华奥会过后被说服，认为这样的安排“并没有任何政治动作”。

不过，中华奥会在除夕夜发新闻稿，被台湾媒体形容为“突袭式宣布”。隔天体育署和陆委会都紧急发声明“灭火”，内容一致强调台湾按照惯例不派官方代表出席冬奥，但对中华奥会决定参加开闭幕式“予以尊重”，同时呼吁国际奥会“切勿有政治因素干扰打压矮化”台湾地位，并称台湾政府已做好各种突发状况应变，准备维护权益。

台湾29个民间团体和15名政治人物也在昨天联署发声明，谴责台湾政府的大转弯违背了先前的协调和共识，是在“矮化国格，为中共政权侵害人权背书”。

参与联署发声明的团体包括台湾人权促进会、台湾劳工阵线等，政治人物有民进党立委范云、无党籍立委林昶佐，但在野的国民党和民众党都完全没参与。

本次冬奥的另一观察点，是北京官方和媒体如何称呼台湾代表团。中国大陆国台办发言人朱凤莲1月26日在例行记者会上已使用“中国台北代表团”的称呼，引起台湾陆委会不满和驳斥。

去年7月23日东京奥运会的开幕礼，承办方日本的NHK电视台当家女主播和久田麻由子，在直播节目直称“中华台北”队为台湾，过后日本各电视台也跟风直呼台湾，不用“中华台北”，令中国大陆网民感到受冒犯，掀起一阵“抗日”热潮。

（记者是《联合早报》台北特派员）