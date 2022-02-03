车公庙为香港求签 解签暗指林郑未能连任

（香港综合讯）沙田车公庙昨天按传统为香港新年运程求签，有解签师傅指出所求中的签文暗指现任特首林郑月娥未能连任，香港需要一位有经验的人管治，才能令经济复苏。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，昨天是农历新年正月初二（2日）车公诞，新界乡议局主席刘业强按传统为香港求得第38中签，签文为“人扳高处求真果，我向低边拾芥姜；媚奥不如去媚灶，莫教涉猎逞英豪。”

有解签师傅指出，两句大意是人们总爱攀高采摘珍果，但自己却甘于寻常、随手俯拾芥姜。以前古人谓“菜重芥姜”，说明芥姜在蔬菜中的地位，虽然平实却是解毒调味最重要食材。“媚奥不如去媚灶”典出《论语》，意为求诸大神不如讨好灶神，因为后者拥实权兼管柴米油盐；连同最后一句，劝喻求签者不应逞强。

香港新一届行政长官选举将于3月27日举行，是香港在虎年的一大要事，将左右香港未来五年管治。解签师傅陈天恩指，“莫教涉猎逞英豪”尤其劝告林郑月娥“莫逞英豪”，应让有经验人士上台，让经济复苏调整。“希望她（林郑）这届真是不好出来选举、不好逞英雄！”

被问到谁人有经验治港，陈天恩相信政务司长李家超、世界卫生组织前总干事陈冯富珍都不是人选，而点名前特首董建华有经验、但年纪老迈，认为最终须待中央政府再找出人选。

另一位解签师傅汪茂发则说，下任特首要得民心、懂经济、有经验，较理解香港民生及住屋等议题，他同样相信林郑连任机会不大，因为不能有人“逞英豪”。至于何人较为合适，他说：“总会有具才能的人出现”。

两位解签师傅的解读，与上周学者的分析有所不同。

选举管理委员会上周五发表选举活动指引，宣布提名期将推迟至2月20日展开，为期14天。香港迈臻研究所总监宋立功接受《联合早报》访问时指出，相信缩短特首选举提名期是中国中央政府的意思。新措施变相令选举的竞逐和宣传日子减少，不利知名度较低的候选人争取选委支持。现任特首若寻求连任无须辞职或休假，这对林郑月娥相当有利。

至于香港冠病疫情，陈天恩指签文首两句是要香港市民遵守纪律，否则疫情不可能缓和；而第三句则指如果港人各自为政，经济只会向下；最后一句警告港人若果自顾“逞英豪”，香港将会下沉一蹶不振。

汪茂发则说，签文反映疫情将持续、甚至有第六波，认为香港会继续封关，不让其他人入境，而“莫教涉猎逞英雄”是告诉港府不要“认叻”（粤语，意即逞强）。

港昨日新增116起病例

香港卫生防护中心公布，截至昨天（2日）零时，香港新增116起冠病阳性病例，其中103起属社区感染，当中30起暂未找到源头；71起疑属奥密克戎变异毒株病例、17起疑属德尔塔变异毒株病例。卫生防护中心传染病处主任张竹君称，昨天暂有逾110起初步阳性个案，形容香港冠病疫情仍在向上升，提醒公众要非常谨慎应对疫情。