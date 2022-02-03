杭州累计本土病例逾110起 1万6000人集中隔离

（北京／杭州综合讯）中国持续出现冠病本土病例，浙江省会杭州市也从1月下旬起再现本土疫情，累计本土确诊个案已达到超过110例，官方已将1万6000人运转至杭州市外集中隔离。

中国国家卫生健康委员会官方网站的数据显示，中国大陆前天新增36起本土确诊病例，其中15起在杭州市，其余来自天津、广东、北京市和河北。大陆也新增27起境外输入确诊病例。

在杭州，情况较为严重的滨江区已展开全区域核酸检测。疫情同样较严重的富阳区除了开展大规模核酸检测之外，也实行交通管制，车辆只进不出。

年龄最小病例仅为五个月

本轮疫情确诊病例包括10名儿童，年龄最小的仅为五个月。综合央视新闻、澎湃新闻、中新社和《钱江晚报》报道，杭州官方昨天在新闻发布会上通报，这些病例都与一家售卖婴儿用品的店铺有关。患者在店内洗澡、玩耍，由于环境密闭、停留时间较长，导致儿童感染。患儿大多数有不同程度的咳嗽、咳痰的症状，但目前病情稳定。

杭州市也决定在春节假期结束后，要求从有疫情的省份赴杭者提供48小时核酸阴性证明，并对来自中高风险地区返杭的人士施行健康管理措施。

广东深圳市前天也宣布严格管理离深人士，市民非必要不离深。过去14天内有中高风险地区和阳性病例城市旅居史的赴深人员，也务必第一时间主动报告。

另一方面，防疫专家张文宏前天在微博上认为，只要没有大规模的医疗挤兑，即短时间内出现大量病人的情况，即使现在没有特效药，冠病疫情也完全在掌控之中，并相信中国在未来一定能够通过疫情管控与创新药物的研发，实现无医疗挤兑和低病死率抗疫模式。

他还说：“未来抗疫，应该就是我们不断努力夺回正常生活的过程。”