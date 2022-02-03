曾率团与印度举行军长级会谈 柳林出任新疆军区司令员

（北京综合讯）中国人民解放军再有人事调整。曾率团与印度举行军长级会谈的南疆军区前司令员柳林，已出任新疆军区司令员。已调离新疆的新疆军区参谋长赵志丹，则现身北部战区。

新疆军区政治工作部旗下“喀喇昆仑卫士”微信公号上个月25日公布，柳林23日以新疆维吾尔自治区人大代表、新疆军区司令员的身份，出席新疆人大会议。

据“政知见”微信公号报道，柳林之前也曾任新疆军区步兵第八师师长、南疆军区参谋长等职，2015年8月首次以南疆军区副司令员的身份对外亮相，之后升任南疆军区司令员。报道引述《解放军报》称，驻守在中国西北边陲的南疆军区，守卫着90余万平方公里的国土面积和3500余公里的边境线。柳林也曾在2015年和2017年参加两次大阅兵。

印度和香港媒体曾报道，柳林与印度军方代表举行军长级会谈，以缓和中印边境紧张局势。在柳林接任新疆军区司令员之前，现任西部战区司令员汪海江去年赴新疆工作后，也曾出任新疆军区司令员。

另一方面，赵志丹上个月现身在北部战区的军地走访座谈活动。辽宁卫视《辽宁新闻》画面显示，早前是少将的赵志丹已晋升为中将。

新疆人大常务委员会1月较早时发布公告，宣布赵志丹已经调离本行政区域，人大代表资格自行终止，常务委员会委员职务也相应终止。