蔡英文虎年视察导弹连队

（台北综合讯）台湾总统蔡英文在虎年首两天，先后视察了台湾空军拱卫台北空防重任的“爱国者”防空导弹连队，以及确保桃园机场等重要防护目标安全的陆军机动步兵旅。

综合台湾总统府新闻稿和《自由时报》报道，蔡英文前天在大年初一一早就马不停蹄，首站前往新北市新店“神雕营区”，视察担纲拱卫台北空防重任的空军防空暨导弹指挥部的爱国者导弹连，又视察消防署救灾救护指挥中心及行政院国家搜救指挥中心、台北市政府警察局中正第一分局、台电中央调度中心等单位，慰勉春节留守人员的辛劳。

其中，蔡英文视察空军导弹连的行程并未开放媒体采访，由总统府在前天中午公开慰勉行程相关影像、画面。

影片中，当女少校连长向蔡英文简报时，简报内容也被部分影音后制“消音”，除显示该营区的重要性，也代表了爱国者导弹的机敏性；影片内容也由男官兵向蔡英文介绍，示范操演的内容包含爱国者导弹发射架的发射姿态。

台湾空军防空暨导弹第631营第二连目前驻地为新北新店的“神雕营区”，配备美制爱国者导弹。目前大台北地区除新北新店的神雕营区，另于台北南港、新北万里各有一个爱国者导弹连。

据了解，台湾空军拥有爱国者三型导弹、以及由爱国者二型导弹提升为爱三等级飞弹的数量，将近400枚。台湾国防部为强化防空战力，预计于2025年、2026年向美国增购一批爱国者三型增程型MSE导弹，为确保导弹部署顺遂、系统稳定，台美双方于去年底已签订导弹后续支援维修合约，委托美方技术人员驻台提供技术服务，全案将投入2.01亿余元（新台币，970万新元），并执行至2026年12月。

昨天大年初二的上午，蔡英文前往桃园龟山金龙营区视察台湾陆军机械化步兵269旅联兵三营，表示感谢台军坚守岗位，戮力战训本务，让台湾民众能够安心过年。第269旅现场进行战备部队实兵演练，展示CM11勇虎战车、CM33装步战斗车、CM22A1 120迫砲车、CM21人员运输车的机动作战能力。

陆军第六军团政治作战主任陈中吉表示，平时第269旅任地区战备部队，编组桃园战斗队确保桃园机场等重要防护目标安全，执行反空（机）降、反突击、反破坏、反渗透等应变作战任务，并负责灾防分区灾害救援任务；战时则担任作战区机动打击部队，待命实施连续反击与跨区增援作战。