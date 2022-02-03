中国央视一年一度的春节联欢晚会，今年依旧在一片吐槽声中落幕。对于长期吐槽春晚的中国观众来说，今年的春晚不仅不好看，还令人感到不适。

过去两天在微博上最招骂的春晚节目，是以抗疫为主题的小品《休息区的故事》。节目旨在讴歌医护工作者的辛劳，但身为医生的丈夫不让护士妻子去支援抗疫的理由，竟是“你是女的……你长得好看，大家都看你了，谁还看病？”不少女医护抗议这说法否定了女性在抗疫中发挥的作用与能力。

另一个含有粤语元素的相声，原本是以北方文化为主导的春晚中一抹亮色，没想到让广东观众大呼反感。这个名为《欢乐方言》的相声以调侃形式教学粤语，但广东网民批评演员“发音不准、令人尴尬”“不是在用粤语搞笑，而是把粤语当笑话”。

这两个骂声最多的节目，过后还被发现都是新瓶装旧酒：《休息区的故事》改自同一演员五年前的小品《危机时刻》，只是把主角职业从警察换成了医护；《欢乐方言》更是几乎原封不动地照搬2008年就表演过的作品。网民炮轰：“这是要我们在除夕夜吃剩饭？”

平心而论，今年的春晚并非一无是处。用高科技将演员融入《富春山居图》的创意音舞诗画节目《忆江南》，还有以《千里江山图》为背景的舞蹈诗剧《只此青绿》，都因生动呈现诗画之美而获得好评，但它们的反响远不及其他节目“翻车”引发的反弹。

歌曲不再动人、小品不再好笑的一个重要原因，是创作空间受限。表演《欢乐方言》的相声演员姜昆，在35年前的春晚上曾创作过脍炙人口的《虎口遐想》，讽刺官僚作风和形式主义。但在“正能量”挂帅的文娱环境下，针砭时弊的作品有如烫手山芋，更别提去年娱乐圈刚经历过一轮大整顿，比起取悦观众，从业者更宁可明哲保身。

近年来春晚舞台越造越精致，使用的科技越来越高级，但就算把舞美做到极致，也难以抵消内容方面的短板缺失。尽管官方统计的收视率屡创新高，但身边看春晚的朋友已经越来越少。如果短板不补，春晚还能存在几年？

面对类似短板困境的不仅是这台文艺晚会，还有中国经济。

上周末出炉的三项经济数据，令中国经济在新年伊始就阴霾罩顶。中国国家统计局公布的1月份制造业采购经理指数（PMI）从去年12月的50.3跌至50.1，尽管仍处于扩张，但新订单指数进一步萎缩。反映服务业和建筑业景气的非制造业PMI，则从52.7降至51.1，为五个月来最低。

同天公布的财新1月份制造业PMI，则跌至49.1的萎缩区间，为2020年3月以来最低。相比更侧重于大型国企的官方PMI，财新PMI更偏重中小企业，最新数据凸显私营经济压力加剧。

为了在领导层换届的政治大年稳住经济增长，中国政府去年底开始加大宽松力度，提出适度超前开展基建项目，并通过降息促进投资。但在国际货币基金组织（IMF）看来，投资对拉动增长作用有限，还将加剧中国经济失衡局面。

IMF上周五在年度报告中，将今年中国经济增长预期从5.7％下调至4.8％，原因是疫情清零政策使私人消费弱于预期，以及房地产风险尚未缓解。IMF中国部负责人海格·伯杰尔(Helge Berger)指出，在拉动GDP方面，消费的表现落后于其他任何一项。

报告指出，中国向消费驱动型经济发展的再平衡进展，自疫情以来急剧倒退，靠投资驱动的经济复苏加剧了经济发展失衡，令中国实现高质量发展更为困难。为此，IMF建议财政政策应进一步加强社会保障，促进经济向消费和服务业再平衡。

在出口已几乎触顶、投资上升空间有限的情况下，消费对拉动GDP的重要性毋庸置疑，而中国消费近两年复苏乏力的主因也很明确：疫情反复叠加清零政策，令百姓不敢花钱，服务业挣不了钱。

消费短板若不补上，中国经济料将愈发疲弱，对秋季召开的中共二十大无疑是不稳定因素。若要促进消费，就得放松清零政策，这不仅考验中国疫苗的保护力，还可能动摇以清零政策来证明制度优越性的官方论述，同样令决策层骑虎难下。

小到文艺演出，大到国家经济，要补上短板，都得直面问题，进行更深层次的改革，克服更大的阻力。但若放任缺口存在，可能导致更大的溃败。

今年春晚有一个节目，是以去年云南北上的象群为主角。当一群大象出现在舞台上时，网民揶揄：“这下我们看到了‘房间里的大象’。”在艰难的转型面前，找到大象，或许是补上短板的第一步。