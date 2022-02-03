吁台湾人“回来自己的家看一看” 萧敬腾遭台立委抨击

（北京／台北综合讯）台湾艺人萧敬腾参加今年中国大陆中央广播电视总台的春节联欢晚会正式演出前，接受大陆媒体的访问时呼吁台湾民众“回来自己的家看一看”，引发台湾绿营的不满，民进党籍立委蔡适应指萧敬腾不需要为了赚钱而消费台湾。

萧敬腾前天在春晚与三名大陆艺人陈坤、王嘉尔、彭永琛合唱歌曲《黄河 长江》，央视上个月29日刊登萧敬腾在正式演出前的采访内容。萧在采访中说：“相信有很多台湾的朋友都会很想念自己的家乡，如果听到这首歌，有机会一定要回自己的家看一看。”

蔡适应对此认为，萧敬腾过年在哪里过，就说明他的家就在哪，但萧敬腾出生在台湾，台湾才是他的家。虽然尊重萧敬腾在世界任何地方赚钱，但蔡适应认为萧打拼赚钱之余不需要消费台湾，来达到自己赚钱的目的，并指这是台湾民众不能接受的。

蔡适应相信，萧敬腾在与台湾有关的事情上可以用更好的方式表达，也可以鼓励收看春晚的民众到台湾看看，并认为这种方式更能让台湾民众认同。

桃园市前民进党籍议员王浩宇，则在面簿上写道：“台湾人所谓的爱台湾都是说说而已。”

民进党籍立委蔡适应指萧敬腾不需要为了赚钱而消费台湾。他说，萧敬腾在与台湾有关的事情上可以用更好的方式表达，也可以鼓励收看春晚的民众到台湾看看，并认为这种方式更能让台湾民众认同。