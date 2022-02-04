台湾冬奥选手穿大陆队服视频引争议 台体育署：黄郁婷已解释致歉仍可参赛

学者受访时指出，在现实中运动无法超越政治，如此“不分国籍”穿上大陆冬奥队服并公开展示，说明有关运动员缺乏政治敏感度，未来有必要加强公关培训，避免踩到政治地雷。

台湾竞速滑冰冬奥选手黄郁婷在社交媒体Instagram贴出身穿中国大陆队服滑冰的视频引发热议，她解释衣服是大陆队好友所赠，并表示“运动归运动，没有国籍之分”，但被网民炮轰“白目”、太不敏感，甚至怀疑有商业动机。台湾体育署昨天出面“灭火”，表示选手已解释和道歉，不会取消其参赛资格。

学者受访时指出，在现实中运动无法超越政治，如此“不分国籍”穿上大陆冬奥队服并公开展示，说明有关运动员缺乏政治敏感度，未来有必要加强公关培训，避免踩到政治地雷。

北京冬奥会今天（2月4日）开幕，台湾跟上届一样共派四名选手参加竞速滑冰、单人雪橇和滑雪项目。

在两岸关系陷入低谷，各方正关注以“中华台北”名义参赛的台湾代表队，是否会在北京冬奥开幕式被大陆官方以“中国台北”称呼以彰显主权之际，33岁的黄郁婷却出人意料地率先触动两岸这条敏感神经。

黄郁婷1月23日在社交媒体Instagram分享笑容灿烂的滑冰训练视频，被网民认出她身上穿的是中国大陆国家队的队服，引来大量批评留言和私信。

黄郁婷解释，大陆队服是中国大陆队好友送的，对方曾与她一同在德国受训。过后有网民反讥，问她能否要求对方穿上中华台北队服，黄郁婷回应：“可是我只有一件，没办法给他们，给了我就没有比赛服比赛了。”

眼看网民恶评如潮，黄郁婷昨早在面簿宣布移除相关视频，并强调运动归运动，在体育界里“没有国籍之分，大家在赛场下都是很要好的朋友”。

但这番说法引来更多批评，许多网民认为她太不敏感和“白目”（搞不清楚状况），甚至怀疑她有意到大陆发展，捞取商业利益。不少人则要求取消她的参赛资格，理由是她长期受台湾栽培，领取官方补助和经费，却无视两岸关系，还公开穿上对岸的队服并录视频示众。

连蓝营意见领袖赵少康也在面簿批评，黄郁婷的行为和言论很不得体，伤害很多台湾人的情感。他指“政治跟体育从来都分不开”，但也指出“在两岸敌对下，运动员间的友谊和惺惺相惜特别显得珍贵”，毕竟奥运精神就是“相互理解、友谊长存”，不只展现在竞技场，也值得两岸领导人深思。

体育署副署长林哲宏昨天受询时说，黄郁婷已说明状况并致歉，因此不会取消她的出赛资格。

中华奥林匹克委员会副主席蔡赐爵则说，已提醒和教育她拿捏好细节，并避免影响她的备战心情。他直言，中华奥会对黄郁婷贴出有关视频的举动“感到十分意外”，但也为她打圆场说：“可能她个性比较浪漫，所以没有想到这些。”

时事评论员、淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新向《联合早报》指出，两岸运动员惺惺相惜，无论交友、合照或赠送队服，都“合情合理合法”，但公开穿对岸队服，说明运动员缺乏政治认知和敏感度。

“在现实中运动无法超越政治，体育署或中华奥会未来应该为选手进行培训，了解在社交媒体互动或公开发言时，哪些是政治禁忌，如何适当措辞，吸取经验和教训，不要逾越规矩。”

针对网民质疑黄郁婷可能考虑到大陆发展，陈一新认为，若她没有后续行动，各方也不应过度解读。

来自高雄的黄郁婷出身溜冰世家，父母亲因花式溜冰而相识，父亲黄锦龙是她的教练。她也是1000公尺竞速滑轮溜冰的世界纪录保持者。

（记者是《联合早报》台北特派员）