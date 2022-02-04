台海局势

台湾冬奥选手穿大陆队服视频引争议 台体育署：黄郁婷已解释致歉仍可参赛

来自 / 联合早报

文 /
温伟中

台北特派员

发布 / 2022年2月4日 5:00 AM

黄郁婷在社交媒体贴出自己身穿中国大陆冬奥国家队队服滑冰的视频，引来大量批评。（互联网）
黄郁婷在社交媒体贴出自己身穿中国大陆冬奥国家队队服滑冰的视频，引来大量批评。（互联网）

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学者受访时指出，在现实中运动无法超越政治，如此“不分国籍”穿上大陆冬奥队服并公开展示，说明有关运动员缺乏政治敏感度，未来有必要加强公关培训，避免踩到政治地雷。

台湾竞速滑冰冬奥选手黄郁婷在社交媒体Instagram贴出身穿中国大陆队服滑冰的视频引发热议，她解释衣服是大陆队好友所赠，并表示“运动归运动，没有国籍之分”，但被网民炮轰“白目”、太不敏感，甚至怀疑有商业动机。台湾体育署昨天出面“灭火”，表示选手已解释和道歉，不会取消其参赛资格。

学者受访时指出，在现实中运动无法超越政治，如此“不分国籍”穿上大陆冬奥队服并公开展示，说明有关运动员缺乏政治敏感度，未来有必要加强公关培训，避免踩到政治地雷。

北京冬奥会今天（2月4日）开幕，台湾跟上届一样共派四名选手参加竞速滑冰、单人雪橇和滑雪项目。

在两岸关系陷入低谷，各方正关注以“中华台北”名义参赛的台湾代表队，是否会在北京冬奥开幕式被大陆官方以“中国台北”称呼以彰显主权之际，33岁的黄郁婷却出人意料地率先触动两岸这条敏感神经。

黄郁婷1月23日在社交媒体Instagram分享笑容灿烂的滑冰训练视频，被网民认出她身上穿的是中国大陆国家队的队服，引来大量批评留言和私信。

黄郁婷解释，大陆队服是中国大陆队好友送的，对方曾与她一同在德国受训。过后有网民反讥，问她能否要求对方穿上中华台北队服，黄郁婷回应：“可是我只有一件，没办法给他们，给了我就没有比赛服比赛了。”

眼看网民恶评如潮，黄郁婷昨早在面簿宣布移除相关视频，并强调运动归运动，在体育界里“没有国籍之分，大家在赛场下都是很要好的朋友”。

但这番说法引来更多批评，许多网民认为她太不敏感和“白目”（搞不清楚状况），甚至怀疑她有意到大陆发展，捞取商业利益。不少人则要求取消她的参赛资格，理由是她长期受台湾栽培，领取官方补助和经费，却无视两岸关系，还公开穿上对岸的队服并录视频示众。

连蓝营意见领袖赵少康也在面簿批评，黄郁婷的行为和言论很不得体，伤害很多台湾人的情感。他指“政治跟体育从来都分不开”，但也指出“在两岸敌对下，运动员间的友谊和惺惺相惜特别显得珍贵”，毕竟奥运精神就是“相互理解、友谊长存”，不只展现在竞技场，也值得两岸领导人深思。

体育署副署长林哲宏昨天受询时说，黄郁婷已说明状况并致歉，因此不会取消她的出赛资格。

中华奥林匹克委员会副主席蔡赐爵则说，已提醒和教育她拿捏好细节，并避免影响她的备战心情。他直言，中华奥会对黄郁婷贴出有关视频的举动“感到十分意外”，但也为她打圆场说：“可能她个性比较浪漫，所以没有想到这些。”

时事评论员、淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新向《联合早报》指出，两岸运动员惺惺相惜，无论交友、合照或赠送队服，都“合情合理合法”，但公开穿对岸队服，说明运动员缺乏政治认知和敏感度。

“在现实中运动无法超越政治，体育署或中华奥会未来应该为选手进行培训，了解在社交媒体互动或公开发言时，哪些是政治禁忌，如何适当措辞，吸取经验和教训，不要逾越规矩。”

针对网民质疑黄郁婷可能考虑到大陆发展，陈一新认为，若她没有后续行动，各方也不应过度解读。

来自高雄的黄郁婷出身溜冰世家，父母亲因花式溜冰而相识，父亲黄锦龙是她的教练。她也是1000公尺竞速滑轮溜冰的世界纪录保持者。

（记者是《联合早报》台北特派员）

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