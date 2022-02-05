冬奥开幕日举行习普会 中俄宣示深化战略协作一致立场

俄罗斯总统普京昨天下午抵达北京，出席冬奥会开幕式前同中国国家主席习近平举行两年多来的首次面谈。双方会后在北约东扩、台湾独立、警惕美国“印太战略”的问题上做出一致表态。

（北京／莫斯科综合电）中国与俄罗斯元首在冬奥开幕同日举行峰会，宣示两国深化战略协作的一致立场。

在会后发表的联合声明中，中俄也就反对北约东扩、台湾独立、警惕美国“印太战略”的问题上做出一致表态。

俄罗斯总统普京昨天下午抵达北京，出席冬奥会开幕式前同中国国家主席习近平举行两年多来的首次面谈。在美俄对峙、中美关系紧张之际，本次峰会备受国际关注。

“习普会”不出所料地发出中俄强化合作以抵御美国与西方国家的明确信号。根据中国官媒新华社报道，习近平强调，面对深刻复杂演变的国际形势，“中俄矢志不渝深化背靠背战略协作，肩并肩维护国际公平正义”“这是对中俄两国乃至世界都具有深远影响的战略抉择，过去、现在、将来都不会动摇。”

他也称，双方要有力支持彼此维护主权、安全、发展利益，有效应对外部干涉和地区安全威胁；密切在国际事务中的协调配合，在抗击疫情、提振经济、应对气候变化等国际社会急难愁盼的问题上拿出大国作为。

两人在会上签署了中俄《关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》。

综合俄罗斯新闻社报道，声明明确指出，中俄反对北约继续扩张，呼吁北约摒弃冷战时期意识形态。

联合声明也说，中俄反对在亚太地区建立封闭的集团组织和对抗阵营，“对美国的‘印太战略’对本地区和平稳定的负面影响保持高度警惕”；对美国、英国、澳大利亚建立三边安全伙伴关系（AUKUS）特别是在核动力潜艇开展合作“表示严重关切”；对美国推进开发全球导弹防御系统，以及在全球各地区的军事部署表达关注。

俄罗斯重申坚持一中原则

俄罗斯重申坚持一个中国原则，反对任何形式的台独。

联合声明还称，中俄拟在俄印中模式框架内开展合作，在东亚峰会、亚细安地区安全论坛、亚细安成员国和对话伙伴国防长会议等平台加强互动。中俄支持亚细安“在发展东亚合作中发挥核心作用，继续加强与亚细安深化合作的协调”。

普京是全球第一位公开表态出席北京冬奥会的国家元首。普京抵步后，便到北京钓鱼台国宾馆与习近平会晤。

除了战略合作，两国未来也将继续在经贸、能源、科技、金融、交通等领域深化合作。

普京告诉习近平，俄罗斯的石油公司已经准备了对华供应油气的新方案。

随后，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）宣布，俄罗斯计划通过一条新的管道每年从俄罗斯远东地区，向中国输送100亿立方米的天然气。

消息人士透露，俄气已经与中国石油天然气集团公司达成一份30年合同，将在两三年内利用新管道交付天然气。

而俄罗斯石油公司（Rosneft）将通过哈萨克斯坦，向中国石油天然气集团供应总计1亿吨的石油，为期10年。

“习普会”不出所料地发出中俄强化合作以抵御美国与西方国家的明确信号。根据中国官媒新华社报道，习近平强调，面对深刻复杂演变的国际形势，“中俄矢志不渝深化背靠背战略协作，肩并肩维护国际公平正义”“这是对中俄两国乃至世界都具有深远影响的战略抉择，过去、现在、将来都不会动摇。”