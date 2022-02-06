中国副外长：中俄关系上不封顶 不断攀新高

中俄前天发联合声明反对北约继续扩张以及反对任何形式的台独之际，中国副外长乐玉成表示，这份声明成为此次中俄元首会晤最重要的政治成果，并称中俄关系上不封顶，不断攀登新高。这显示两国在乌克兰和台湾问题上的立场进一步靠拢整合。

受访学者说，中俄声明意在联合挑战美国主导的安全外交价值体系，中国此次在乌克兰问题上也更明显地倒向俄罗斯，原因在于美国的中国战略发生根本变化。学者并预期，中俄未来是否进一步确定结盟关系，取决于美国是否在乌克兰与台湾问题上分别进一步加码与俄、中对抗。

据中国外交部官网昨天发布的消息，乐玉成前天在中俄元首会谈结束后接受媒体采访，形容当天的会晤内容丰富、成果丰硕。他说，两国元首发表《中俄关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》，集中阐述中俄共同立场，对新形势下完善全球治理体系将产生重要深远的影响。

乐玉成说，中俄关系“这列快车永远在路上，没有终点站，只有加油站”。他并引述中俄元首在会谈中重申，任何损害中俄利益、离间中俄关系的图谋都注定失败。

路透社形容中俄最新联合声明是两国最详细且强硬的声明，标志着中俄合作并反对美国的决心。声明中俄罗斯重申恪守“一个中国”原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的台独。

俄重申恪守“一中”原则 台外交部严正抗议

台湾外交部昨天回应称，该表述贬损了“中华民国台湾”主权，对此严正抗议并严厉谴责。

中俄联合声明也称，两国反对北约继续扩张，呼吁北约摒弃冷战时期意识形态。这番表述比中国国务委员兼外长王毅上月底与美国国务卿布林肯通电话时，称俄罗斯在乌克兰问题上的合理安全关切应当得到重视和解决，显然是更进一步；中国也未发出希望俄乌边境局势降温的明确信号。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》采访时说，与2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛时相比，中国此次在乌克兰问题上“反应有实质性的差别”，一边倒支持俄罗斯的原因在于美国的中国战略发生根本变化。

朱锋认为，拜登外交政策目前陷入非常大的困境，对华政策非常强硬的同时，在乌克兰问题上又希望中国能帮忙抑制俄罗斯挑衅。他说：“（美国）对中俄同时采取战略打压，这只能促使中俄抱团取暖。”

白宫新闻秘书普萨基前天被询及中俄元首会晤时，称美国目前工作重点是若俄罗斯入侵乌克兰，如何与盟国合作。

美国主管东亚及太平洋事务的助理国务卿康达同日在记者会上则表示，习近平应利用与普京的会谈让乌克兰的紧张关系趋缓。他说，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，而中国视而不见，这将表明中国愿意容忍或默认支持俄罗斯胁迫乌克兰。

朱锋分析，尽管美国在乌克兰问题上进一步制造美俄对抗，同时进一步打台湾牌，“可能会迫使中俄不得不开始走向新的战略联盟关系”，但“中俄关系到底会走多远，其实很大程度上由美国的政策反应来决定。”

他预期，若俄罗斯主动挑起军事冲突，中国也未必会完全一边倒地支持俄罗斯，“不能说现在中俄就是已经完全下定决心要形成中俄军事联盟，完全要跟美国对抗。这不符合中国的利益。”

（记者是《联合早报》