港单日新增病例创疫情暴发两年来新高

（香港综合讯）香港第五波冠病疫情持续严峻，昨天新增351起确诊病例，创疫情暴发两年来的单日新高，官方预警“病例数字短期内会呈几何式上升”。

香港之前的单日最高新增病例数是在1月27日报告的164例，昨天的数字是该记录的一倍多。知名的铜锣湾崇光百货昨天贴出公告，因有曾于此工作的员工初步确认，暂停营业两天天，进行深度清洁和雾化消毒工作。

港食卫局长：病例短期内会几何式上升

综合《星岛日报》《明报》、网媒“香港01”等报道，香港食物及卫生局局长陈肇始昨天在记者会上说，污水监测结果显示冠病病毒正在香港各区蔓延，部分住宅大厦连续有居民受感染，涉及垂直或横向传播，情况令人极度忧虑。随着农历新年假期结束，家庭聚会和社交接触将引发新的感染群组，预计确诊病例数短期内会呈几何式上升。

陈肇始强调，目前最重要的是大幅降低社区人流，减慢病毒扩散。她表明港府将推出更严厉防疫限制，争分夺秒与病毒竞赛，并呼吁香港市民配合措施，留在家抗疫。她也再度吁请市民、尤其是年长者接种疫苗。

陈肇始宣布港府多项应变计划，包括将竹篙湾检疫中心改为社区隔离设施，接收无症状或轻症患者，预计最快下周可启动。港府还将同步启动居安抗疫计划，首阶段会先要求确诊者的密切接触者的同住人进行居家检疫，若疫情持续恶化，将考虑安排密切接触者甚至是无症状或轻症的确诊者居家检疫。

陈肇始透露，港府将大幅提升病毒检测能力，目标是本月中前将平均每天检测量提升至不少于20万次。为了应对第五波疫情，港府通过民政事务总署向各区居民派发超过60万套冠病病毒快速测试包，有关采购工作正在加紧进行，预计本月内将有足够的快速测试包供全港市民使用，作为辅助核酸检测的工具，尽快找出社区隐形感染者。

香港卫生防护中心传染病处主任张竹君昨天在记者会上通报，香港昨天新增343起为本土病例，当中180多起已确认与其他病例相关，其余161起源头不明，另有约200起初步阳性。

343起本土病例中，大部分涉及奥密克戎变种病毒，其中24起怀疑涉及德尔塔变种病毒。深水埗、屯门、将军澳三区，合计五个大厦出现垂直或横向传播，部分单位住户须撤离。

香港本波疫情源头，是由检疫酒店群组流出的病例，引发葵涌邨群组的大规模暴发。港府即时对葵涌邨部分大厦进行为期数日的“围封”强检行动，未能阻止部分病例渗入社区。紧随其后又是春节假期，过年期间人流增加，节日活动多，让病毒传播速度加快。