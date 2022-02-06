中国政情 外媒指维族火炬手压轴出场是“回击西方抵制” 国际奥委会：她被选中与身份背景无关 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2022年2月6日 5:00 AM 前晚担任冬奥开幕式最后一棒火炬传递手的迪妮格尔昨天在越野滑雪女子双追逐比赛中以第43名完赛。（中新社） 字体大小: 小 中 大 维吾尔族火炬手迪妮格尔·衣拉木江前晚在北京冬奥开幕式上的压轴出场，被外媒形容为中国官方对发动抵制的西方国家的回击，但国际奥委会昨天坚称，该火炬手被选中，与其身份背景无关。越野滑雪选手迪妮格尔前晚是与汉族运动员赵嘉文共同担任最后一棒火炬传递手并点燃北京冬奥主火炬。外媒在报道中解读她的突出角色，以及开幕式上很多少数民族代表参与中国国旗入场传递的安排时，纷纷认为这似乎是北京对国际上指控中国侵犯人权的一种回应。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 北京冬奥会 开幕式 火炬手 压轴 中国少数民族 新疆 维吾尔族 迪妮格尔·衣拉木江 抵制 西方国家 越野滑雪 国际奥委会 冬奥会 涉计划抬棺材到中联办抗议 港社运人士古思尧被控企图煽动罪 中国特稿：冬奥能否让“冷运动”在中国“热起来”