联合国秘书长：盼中国允许人权专员 对新疆进行“可信”访问

围绕新疆人权问题的争议在北京冬奥会开幕后继续延烧。联合国秘书长古特雷斯前天（2月5日）向中国领导层重申，希望允许联合国人权事务高级专员对新疆进行“可信的”访问，但中国并未明确回应。

古特雷斯上周五（2月4日）出席冬奥会开幕式，隔天会见中国国家主席习近平和外交部长王毅。联合国官网的文告显示，古特雷斯在会谈中说，期待联合国人权事务高级专员办事处与中国政府进行接触，促成人权高专对中国，包括新疆进行“可信的”（credible）访问。

不过，中国外交部文告中对此只字未提，而是强调了古特雷斯对中国成功举办冬奥会开幕式和抗疫贡献的肯定，并称“联合国期待同中国加强合作，希望中国在国际体系改革等重要问题上发挥更大作用”。

港媒《南华早报》此前引述消息人士说法称，北京已同意在冬奥会结束后准许联合国人权高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）访问新疆，条件是她必须以友好性质、而不是以含有罪推定的调查形式访疆。

中国外交部发言人赵立坚上月底在记者会上就此回答询问时表示，欢迎巴切莱特参访新疆，但强调访问目的是“促进双方之间的交流与合作”。他说，中国早已发出邀请，双方一直就此保持沟通，“我们反对任何人利用此事进行政治操弄”。

学者：巴切莱特能否访疆取决于人权报告定性

消息人士透露，中国政府同意此次访问的条件，包括在冬奥会结束前，人权高专办暂不发表对中国涉疆政策的评估报告，高专办为准备这份新疆人权报告已花了三年时间。该办去年12月底透露，巴切莱特希望在未来几周内发布这份报告。两名美国国会议员上月致函巴切莱特，要求她在冬奥会开幕前发表报告。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》访问时分析，巴切莱特的新疆访问能否成行，取决于这份报告对新疆人权问题如何定性。在知悉报告具体内容前，北京不会做出明确回应。

陆曦也指出，这类报告在发表前，照例应让当事国先过目。“如果北京还没收到报告，不回应是在情理之中。就算对大体内容有所预期，中国高层也要在看完报告全文后，才能确认联合国团队到访新疆的重点是什么，要为此做好哪些准备措施。”

人权高专办自2018年9月以来，一直与中国就巴切莱特访疆事宜进行协商，至今无果。古特雷斯去年3月时曾敦促中国与联合国尽早达成协议，让人权专员能够不受限制地访问新疆。他前天会见中国高层时将对访问性质的要求由“不受限制”改为“可信”，被视为是为促成访疆之行做出退让。

结合此前赵立坚的表态，陆曦认为双方都在为后续谈判预留空间，以便在冬奥会结束后进一步磋商。而巴切莱特能否访疆，届时行动是否受限，还要等报告内容和细节出炉后才能判断。

古特雷斯昨天结束为期四天的访华行程，返回纽约。在美国、澳大利亚、英国等西方国家对冬奥会采取外交抵制之时，联合国秘书长出席开幕式并与中国领导人会面，展现出对于借冬奥会契机推动中国对外界进一步开放的期待。但联合国不公布涉疆报告的做法，被其人权高专办职员批评为制造“让彼此便利的僵局”。

在冬奥开幕式上，主办方安排维吾尔族运动员点燃主火炬，则被认为是北京对美国等西方国家指责中国在新疆进行“种族灭绝”与外交抵制冬奥的反击。

（记者是《联合早报》上海特派员）