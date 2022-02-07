昨由哈莉玛习近平揭晓名字 在华新加坡社群 筹款建重庆学生宿舍“知新楼”

在华新加坡社群筹款为重庆市彭水县一所小学兴建新宿舍，我国总统哈莉玛和中国国家主席习近平昨天（2月6日）为宿舍揭晓名字：知新楼。

为纪念新加坡与中国在2020年建交30周年，新加坡驻华大使馆和新加坡驻华各总领馆，与中国新加坡商会合作，筹集约363万元（人民币，约73万新元）善款，支持重庆市彭水县的扶贫工作。

这笔善款大部分用于为彭水县鞍子小学兴建学生宿舍，其余款项用于向彭水县民族中学的158名贫学生提供三年奖学金。

彭水县鞍子小学距离彭水县城约50公里，许多学生每天得长途跋涉到学校上课，新宿舍满足了这些孩子们的寄宿需求。

我国外交部文告说，新加坡和中国决定为宿舍取名“知新楼”，寓意更好地了解新加坡、激发学生对新知识的渴望。这个宿舍象征人民之间的友谊和两国对教育的重视。

另一方面，在哈莉玛总统访华期间，新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲与中国国家林业和草原局局长关志鸥签署备忘录（MOU），加强在大熊猫保护上的合作与交流。

贸工部与国家林业和草原局将在备忘录框架下，支持万态保育集团（前称：新加坡野生动物保育集团）和中国野生动物保护协会联合展开的大熊猫保护和研究工作。MOU也会促进相关机构围绕大熊猫保护和管理展开交流。

旅居新加坡的大熊猫凯凯和嘉嘉去年8月诞下大熊猫宝宝叻叻。贸工部文告说，这项MOU的签署是大熊猫保护领域新中合作的重要里程碑，也象征新中建交32年来的密切友谊。

（记者是《联合早报》北京特派员）