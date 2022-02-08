黄郁婷担任开幕式入场旗手 学者：显示台想缓和两岸关系

台湾竞速滑冰选手黄郁婷昨午在北京冬奥会首战落败，她因穿中国大陆国家队服放上网，引来网络霸凌。有台湾执政党议员呼吁“当她不存在”，被报章社论抨击“太粗暴”。

学者受访时向《联合早报》指出，在分裂的台湾社会，公开“挺中”就会被群起而攻之，政客越骂越狠都有选票考量；但黄郁婷在反弹声浪中参赛，并在开幕式担任中华台北代表团入场旗手，说明台湾政府有意缓和两岸关系。

首战维持上届第26名次

33岁的黄郁婷昨午参加竞速滑冰1500公尺项目，滑出2分00秒78成绩，与上届冬奥一样名列第26。荷兰选手伍斯特以1分53秒28改写该项目奥运纪录夺金。

这是黄郁婷本届冬奥首战，她将在13日和17日参加500公尺和1000公尺竞速滑冰赛事。上届冬奥她在这两个项目中分别排第22名与第20名。

不过，赛果如何不影响媒体对她的关注。据《联合报》报道，新华社为她拍了不少照片，比赛时现场还播放台湾组合S.H.E.的名曲《中国话》。她在赛后接受《北京日报》采访时表示，被观众的热情所感动，“就像在主场作战一样”。

黄郁婷1月23日在社交媒体Instagram贴出身穿中国大陆队服训练的视频，引起无数网民炮轰、发私信痛骂。她删除视频后在面簿解释，衣服是大陆队好友所赠，并表示运动“没有国籍之分”，但无法平息网民怒火，许多人呼吁让她退赛。

台湾体育署本月3日抵住各方压力，表示黄郁婷已解释和道歉，因此不会取消其参赛资格，也照先前安排让她在隔天的北京冬奥开幕式担任入场旗手。

民进党台北市议员梁文杰当时在面簿狠批“不管她得第几名，都当作不存在”。《联合报》社论昨天抨击，以政治立场剥夺运动员的人格，否定其存在也“太粗暴”。

梁文杰昨天回应这篇社论时坚持立场，表示运动员受栽培并代表台湾，言行必须受公众监督和政府约束。

曾为蔡英文站台

文化大学大众传播系教授兼系主任王翔郁向本报点评说，目前台湾社会“反中”是主流，公开“挺中”会被群起而攻之。政治人物都会借机发声批判，以抢占话语权。

但王翔郁也指出，民进党这次的批判力道不大，可能发现黄郁婷曾为蔡英文总统站台，与绿营关系不错。他研判梁文杰也是“骂给某些人看”，包括党内派系大老和选民。

最终黄郁婷依然参赛并担任旗手，王翔郁认为这说明蔡英文政府有意缓和两岸关系。

“但我想反问，目前的政治氛围是谁造成的？如果黄郁婷穿的是美国或立陶宛的队服，大家难道不会说，这就是真朋友、国际友好的展现？”

台湾国际战略学会理事长王崑义教授则表示，黄郁婷穿大陆队服可能只是要炫耀，未必想得那么复杂。“但在分裂的台湾社会，大家很容易从政治解读去无限上纲，政治人物也趁选举年蹭热度‘见见媒体’，一个讲得比一个狠。但事情真的有那么严重吗？”

（记者是《联合早报》台北特派员）