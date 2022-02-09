最快本月下旬生效 台解除对日本福岛11年食品禁令

昨天主持记者会的行政院政务委员兼发言人罗秉成强调，开放福岛食品进口与日本没有交换条件，台湾欲加入CPTTP，日本第一时间就表态支持，但台湾要加入CPTTP仍有相关问题待克服。

台湾行政院昨天举行记者会，宣布将在回归科学检验等三原则和落实边境百分百检验三配套下，解除对日本福岛五县长达11年的食品禁令，最快可在2月下旬生效。

外界解读这是台湾为加入跨太平洋国际贸易协定的闯关之举。

日本长期关心福岛五县——福岛、茨城、枥木、群马与千叶的食品输出议题，台湾经济部也强调日本为跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）重要会员，核食议题势必会在CPTPP入会谈判讨论。但日本台湾交流协会代表泉裕泰曾直言，核食和CPTPP“没有连结”。

昨天主持记者会的行政院政务委员兼发言人罗秉成强调，开放福岛食品进口与日本没有交换条件，台湾欲加入CPTTP，日本第一时间就表态支持，但台湾要加入CPTTP仍有相关问题待克服。

日本2011年3月11日发生大地震，福岛核电厂辐射外泄，世界多国和地区禁止福岛周边食品进口，台湾也在其中。这些年世界各国陆续放宽或解除相关限制，但台湾2018年举行禁止日本核食进口的全民公投，获得779万票通过。

去年底主要在野党国民党发起反对含莱克多巴胺的猪肉进口公投失败，执政的民进党在“莱猪公投”报捷，就有消息传出民进党政府将乘胜追击，对福岛周边食品也将开放。

亲绿媒体去年底已先将“核食”正名为“福食”，被视为铺陈之举，行政院昨天记者会名为“日本食品输入管制措施”，也在降低敏感性。

罗秉成在昨天的记者会上解释，过去11年来日本采取比国际标准更严格的管制措施，包括CPTTP11个会员国在内的40几国都已完全解除管制，只剩台湾和中国大陆仍禁止进口福岛周边食品。

蔡英文：采取更严格措施为食安把关

行政院公布开放福岛食品的三原则为回归科学检验、比国际标准更严格、为食安把关；三配套是：由“禁止特定地区进口”改为“禁止特定产品进口”、具风险品项采辐射安全及产地的双证明，以及福岛五县食品于边境落实百分百检验。

总统蔡英文也在面簿发文称，透过去年的公投，台湾向世界展现愿意接受国际标准，也有决心面对及解决困难贸易问题，走向世界贸易体系，政府一定会采取比美国、CODEX（国际食品法典委员会）及欧盟等国际标准更严格的措施，为食安把关，“不会容许核灾食品进口”。

罗秉成并引述前总统马英九2016年卸任前三天曾表示的“我们要回应日本诉求”，对此马英九办公室回应称，民进党忽略当时的时空背景，无视2018年反核食公投展现的民意，以合理化径自开放的作为，未与立法院商议，更遑论与民众沟通，早已成“民选专制”。

国民党将结合立院党团等共同捍卫民众食安

国民党主席朱立伦在面簿指出，779万票的公投结果显示全民拒绝核食的民意，任何政党都不可以撕毁公投结果！国民党将结合立院党团、地方政府、地方议会及社会力量，共同捍卫民众食安，一步不让。

另一在野的民众党则要求政府做好社会沟通、源头管理和明白标示等配套措施。台北市长、民众党主席柯文哲直言：“吃了这个莱猪，美国会跟台湾签FTA（自由贸易协定）吗？别做梦了！你以为吃了福岛地区食品，我们就可以参加CPTPP，别做梦了！”