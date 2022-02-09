中国政情 江苏徐州“生育八孩女子”案 官方证实女子确患精神病 调查丈夫是否违法 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2022年2月9日 5:00 AM 杨某侠（左图）被铁链拴在一间小屋的视频春节前引发中国网民关注。她的丈夫董某民却以“拥有八个孩子”在网上吸引流量（右图）。（互联网） 字体大小: 小 中 大 江苏省徐州市官方前晚通报对该市丰县“生育八孩女子”杨某侠一案的调查进展，称杨某侠确实患有精神疾病，并被人从云南带到江苏徐州，当地村民董某民与杨某侠生育了八个孩子，公安机关已对董某民是否涉嫌违法犯罪开展调查。今年春节前夕，杨某侠被铁链拴在一间小屋的视频引发中国网民关注。视频中，杨某侠神情呆滞、头发凌乱，牙齿脱落，明显受到虐待。网民随后发现，杨某侠的丈夫董某民常以“拥有八个孩子”在网上吸引流量，怀疑杨某侠遭受拐卖，强烈呼吁官方调查。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 丰县八孩母亲案 拐卖妇女 江苏省徐州市 精神疾病 中国网民 调查 云南省 胡锡进 美指控海能达与摩托罗拉前员工 合谋窃取无线电技术 美宣布对33个中国实体下达交易限令