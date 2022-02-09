江苏徐州“生育八孩女子”案 官方证实女子确患精神病 调查丈夫是否违法

江苏省徐州市官方前晚通报对该市丰县“生育八孩女子”杨某侠一案的调查进展，称杨某侠确实患有精神疾病，并被人从云南带到江苏徐州，当地村民董某民与杨某侠生育了八个孩子，公安机关已对董某民是否涉嫌违法犯罪开展调查。

今年春节前夕，杨某侠被铁链拴在一间小屋的视频引发中国网民关注。视频中，杨某侠神情呆滞、头发凌乱，牙齿脱落，明显受到虐待。网民随后发现，杨某侠的丈夫董某民常以“拥有八个孩子”在网上吸引流量，怀疑杨某侠遭受拐卖，强烈呼吁官方调查。