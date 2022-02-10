开幕式“韩服之争”点燃 北京冬奥引发中韩舆论战

中国官方昨天回应短道速滑比赛裁判“偏袒东道主”的议论，批评韩国媒体和政客“煽动反华情绪”“毒化”两国国民感情；中国队韩籍教练和韩国偶像防弹少年团成员也被卷入炮火，成为中韩网民最新争议焦点。

北京冬奥接连引发中韩口水战，中国官方昨天（2月9日）回应短道速滑比赛裁判“偏袒东道主”的议论，批评韩国媒体和政客“煽动反华情绪”“毒化”两国国民感情；中国队韩籍教练和韩国偶像防弹少年团成员也被卷入炮火，成为中韩网民最新争议焦点。

受访学者分析，事件凸显出中国和东亚国家之间仍存在不少民族主义的爆发点，此次的舆论争议是对中韩政府的一次考验。

本月4日北京冬奥开幕式上，一名身穿朝鲜族服装表演者点燃了中韩围绕冬奥的一系列舆论交锋。据韩联社报道，韩国外交部在6日和8日也两次就事件发声，敦促中国“尊重对方固有文化”。

据《人民日报》报道，中国驻韩国大使馆前天回应称，中国朝鲜族和朝鲜半岛南北双方“同宗同源”，拥有包括服饰在内共同的传统文化，“所谓‘文化工程’‘文化掠夺’的说法完全站不住脚”。

7日的男子短道速滑1000米半决赛，再次激起中韩民间的唇枪舌剑。

备受看好的韩国选手黄大宪和李俊瑞因被判犯规，被取消比赛成绩，中国运动员随后在决赛包揽了冠亚军。比赛结果引发韩国网民的质疑声浪，部分舆论称裁判惩罚韩国运动员，是为了增加了东道主中国夺金概率。

韩国冬奥体育代表团前天就事件召开紧急记者会，批评裁判“故意”偏袒东道主，并表示大韩体育会已就此向国际滑联提出抗议，但未被接纳。

中国驻韩大使馆昨天发文回击，强调这是“技术性问题”，应由专业权威机构予以评判。使馆批评一些韩国媒体和政客将矛头指向中国政府和整个北京冬奥会，“甚至煽动反华情绪，毒化了两国国民间的感情，引起中国网民的反击”。使馆对此“不得不表示严重关切，阐明严正立场”。

今年是中韩建交30周年，使馆呼吁，两国人民间的友好感情是双方“共同的宝贵财富”，“绝不能因为某些情绪化的言行而受到伤害”。

中国已取代日本 成为韩国人最不喜欢国家

这场舆论风波导致中国男子短道速滑队两名韩裔教练安贤洙和金善台成为韩国网民攻击目标，在社交平台上被韩国网民骂“叛国”。在微博上，两人则一面到地得到中国网民支持。

防弹少年团成员金南俊也因为在Instagram上发布短道速滑比赛画面，被中国网民批评“支持韩国选手犯规”，在微博上骂声一片。

中韩关系2016年因“萨德”问题陷入低谷，两国民间关系持续紧张。去年多份民调显示，韩国国内反华情绪大幅上升，中国已取代日本成为韩国民众最不喜欢的国家。

但韩国政府过去一年多来积极为两国关系化冰，韩国是少数未对北京冬奥实施外交抵制的美国盟友。冬奥开幕式当天，韩国官方也在平昌举行冬奥“应援之夜”活动。

两国关系上月开始出现显著回暖迹象。中国驻韩国大使邢海表明将在疫情好转时，优先推动中国国家主席习近平访韩。中国上月也放宽2016年实施的“限韩令”，允许部分韩国节目在中国网络平台播出。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》采访时分析，冬奥争议反映中韩关系中文化和历史问题的复杂性。

但他认为，这不会对中韩外交关系造成冲击，“两国政府都很清楚，这种因历史和文化长期的纠缠关系而产生民族主义情绪，不是简单的国家之间的是非争论”。

（记者是《联合早报》北京特派员）