中国大陆要美撤销对台军售1亿美元爱国者导弹设备

（北京／台北综合讯）针对美国政府批准向台湾出售价值约1亿美元的“爱国者”导弹防御系统设备和服务，中国大陆表示强烈不满并提出严正交涉。

美国国防部旗下的国防安全合作局2月7日宣布，已批准向台湾出售总值约1亿美元（约1.35亿新元）的对台军售案，将用于维修和提升台军的爱国者导弹防空系统，为台湾提供为期五年的爱国者导弹工程勤务与监测计划的设备与服务。这是美国总统拜登上台后，第二次对台军售。

据“国防部发布”微信公众号消息，中国国防部新闻发言人吴谦昨天（9日）以答记者问形式表示，中方强烈要求美方立即撤销上述对台军售计划，停止美台军事联系，停止向“台独”分裂势力发出错误信号，以免给中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重后果。

他强调，台湾前途在于国家统一，台湾安全靠的是一个中国原则下两岸同胞的共同努力，而绝不是美国售台武器。

另据《自由时报》报道，台湾中山科学研究院的“天弓”防空导弹相关零组供应商昂神、勋璋公司负责人陈清茂（51岁）、陈彦璋（31岁）、陈彦勋（28岁）父子三人，2018年起接连得标中科院的“线性积体电路”、“矽控整流器”等12件军事规格要求的零组件采购案，合约明订应交付符合美军标准的军规型号，且产品原产地不得为中国大陆的“禁忌天条”。

然而陈家父子却透过中国大陆肖姓男子与不明身份的“史蒂芬”从大陆采购类似军规型号产品，经香港运输来台后，由该公司先前与美国德州仪器公司其他采购案取得的原厂证明，变造产品型号、品名、数量后当成证明文件，连同劣质大陆产品交付中科院验收；此后，中科院陆续采购多批线性积体电路，陈男父子均以相同方法蒙混，诈得近亿元新台币，严重影响台湾制造的导弹射控、点火功能。。

中科院去年接获检举才知采购到赝品，最后一个标案停付尾款并向调查局桃园市调查处报案，经检调于去年底搜索声押陈清茂获准。经桃园地方检察署侦办，依诈欺、伪造文书等罪嫌起诉陈男父子三人，分别求处八年、四年、三年徒刑。