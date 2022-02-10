针对各类入境货品 深圳出台防控冠病工作指引

广东深圳的奥密克戎关联疫情目前已波及三省九市，这一波疫情再被研判为可能是由中国大陆境外冠病病毒污染物品引起感染。深圳近期出台《境外输入物品疫情防控工作指引》，提出针对入境各类货品的疫情防控方案。

据中共深圳市委机关报《深圳特区报》报道，深圳《境外输入物品疫情防控工作指引》近日正式落地，旨在指导各行各业企业、机构和人员做好境外输入物品疫情防控，对全市所有境外输入物品的防控都提出要求，涵盖进口物品、深港跨境运输物品、国际邮件、个人随身携带入境物品、冷链食品水果等。

针对境外输入物品在通关、运输、装卸、拆封、贮存、加工、销售等环节，上述工作指引要求，经营单位必须落实主体责任，细化落实防控措施。

固定场所固定人员 实施“双固定”原则

条例同时提出了“双固定”原则：一是经营主体要在相对独立的区域设置固定场所，以进行境外输入物品的作业；二是安排相对固定的人员进行相关物品的装卸、搬运、储放、拆封等工作。

深圳是中国外贸大城市，与香港贸易往来畅旺，与亚细安国家的经贸往来也相当紧密；去年深圳全市进口货物总额超过1 .6万亿元（人民币，3374亿新元）。

大量的境外输入物品，也被认为隐藏着疫情风险。深圳近期出现的几轮冠病疫情，被认为可能与境外物品有关。自1月7日以来，深圳发生的数起疫情，按出现时间分别被称作“0107”“0115”“0131”疫情，其中前两轮疫情的首发病例从事国际货物供应链、境外冷冻化学试剂收发货工作。官方通报称，不排除经境外邮件物品感染的可能。

深圳关联疫情已波及三省九市

深圳最新一轮疫情在上月31日报告首起病例；截至前天，当地本轮疫情累计报告16例，关联疫情目前已波及广东、广西、湖南三个省份九座城市。其中广西百色的疫情目前仍处于快速上升阶段；截至昨天（2月9日）12时，当地本轮疫情中确诊病例达180例。

深圳官方通报称，根据流行病学调查、病毒基因检测结果，初步判断本轮疫情为境外输入引起的本土疫情，暴露于境外冠病病毒污染物品引起感染的可能性大。

深圳市长覃伟中周一（7日）视察检查入境邮件、深港跨境司机接驳等疫情防控工作，要求坚决阻断境外疫情输入渠道，严防境外疫情通过货运、寄递渠道输入。