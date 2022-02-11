立陶宛澳洲同意合力对抗北京经济胁迫 中国宣布暂停进口立陶宛牛肉

据中国海关总署网站消息，中国将暂停接受自2月9日后启运的立陶宛牛肉进口申报。海关总署并未披露原因。虽然中国从立陶宛进口的牛肉数量有限，但暂停进口的决定，相信是北京又一次的回击行动。

立陶宛和澳大利亚前天（2月9日）同意加强合作应对战略挑战，合力对抗北京的经济胁迫；中国随后宣布暂停进口立陶宛牛肉，间接向维尔纽斯发出新警告。

据中国海关总署网站消息，中国将暂停接受自2月9日后启运的立陶宛牛肉进口申报。海关总署并未披露原因。

立陶宛去年同意让台湾在维尔纽斯以“台湾”名义设立代表处后，中立关系持续恶化。北京去年11月把与立陶宛的外交关系降为代办级，并限制立陶宛对华出口产品。欧盟委员会称，去年12月立陶宛对华出口同比骤减91％。

虽然中国从立陶宛进口的牛肉数量有限，但暂停进口的决定，相信是北京又一次的回击行动。

该决定正值立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）访澳洲争取堪培拉支持，合力抗衡中国压力。

据《悉尼先驱晨报》报道，兰茨贝尔吉斯前天在堪培拉形容，立陶宛和澳洲加入一个“专属俱乐部”（exclusive club），因为两国都被中国列为胁迫性经济措施的目标。

他在与澳洲外长佩恩（Marise Payne）举行的联合记者会上说：“很长一段时间，澳洲是中国利用经济和贸易作为政治工具的主要例子，甚至可以说是政治武器。”

“现在立陶宛也加入这个专属俱乐部。但很明显的，我们绝对不是最后一个，尤其是如果这些做法没有被我们所持有的工具阻止。”

台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新接受《联合早报》采访时分析，立陶宛和澳洲命运相同，都面对来自北京的经济胁迫压力，因此利益一致，都希望寻求解决之道。

因疫情溯源、香港、新疆等问题，中澳关系过去两年持续紧张。澳洲也指中国通过关税、限制进口等手段，对澳采取经济胁迫。

中国学者：实质支持不多欧盟名义上支持立陶宛

中国人民大学欧盟让—莫内讲席教授、欧盟研究中心主任王义桅受访时指出，欧盟内部对立陶宛的问题高度分裂，一些国家并不愿意被立陶宛绑架，影响与北京的关系。

他说，欧盟虽然名义上支持立陶宛，也从价值观上反对经济胁迫，包括酝酿反胁迫法案、支持利益攸关方向世贸组织（WTO）起诉，但实质支持并不多。

王义桅说：“这些不能解近渴，立陶宛必须寻求英国、澳大利亚等国的支持。”

英国本月7日称，将加入美国和澳洲，支持欧盟就北京限制与立陶宛的贸易，在WTO发起诉讼。

兰茨贝尔吉斯前天在记者会上也指，中国和俄罗斯正在破坏基于规则的全球秩序，并呼吁全世界抵抗中俄侵犯人权的行为。

对此，中国外交部发言人赵立坚昨天在例行发布会上重申，立陶宛应正视客观事实、纠正自身错误，回到坚持一个中国的正确轨道上来，而不是混淆是非、恶意炒作，更不是拉拢其他国家联合反华。

台湾外交部发言人欧江安则回应称，对中国大陆不断通过各种恶劣手段施压立陶宛，破坏以规则为基础的世界经贸秩序，国际社会均应严加谴责，并声援无端遭此胁迫的立陶宛。

另据路透社报道，佩恩在会见兰茨贝尔吉斯后说，澳洲没有与台湾就其驻澳代表处更名的可能性进行任何讨论，并强调坚持“一个中国”政策。

王义桅认为，一些国家在名义上支持立陶宛，同时也会考虑自身国家利益。“他们希望拿立陶宛对中国说事，但不会真正为立陶宛出头，更不会跟着立陶宛走。”

陈一新判断，激怒北京的驻立陶宛“台湾代表处”，最终可能改名“台湾人代表处”，北京也会接受这个结果。

他说：“长时间僵持对各方都不是好事，北京恐怕也不希望产生骨牌效应……争得你死我活，还可能强化‘战狼外交’形象。”

（记者是《联合早报》北京特派员）