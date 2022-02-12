北京派官员与卫生专家 为港府研究制定防疫政策

香港冠病疫情来势汹汹引发北京高度关注，中国大陆官员和卫生专家今天（2月12日）在深圳与港府官员会面，研究制定香港防疫政策，讨论支援香港兴建方舱医院等措施。

受访学者分析，中央政府介入香港防疫，旨在维持香港社会和政治局面稳定。

中国国务院港澳事务办公室发言人前晚以答记者问形式介绍，港澳办近日将会同中央防疫机构，在深圳与粤港深三地政府有关负责官员和防疫专家会商，研究制定和实施支持香港防控疫情、保障对港物资供应和保持香港社会稳定的政策措施。

港府新闻稿介绍，政务司司长李家超昨天已率领特区代表到深圳，准备出席今天的会议。参会的港府官员包括运输及房屋局、食物及卫生局、政制及内地事务局和保安局的“一把手”，以及卫生署、食物环境卫生署、民政事务总署等部门代表。

据港媒《南华早报》、香港01等报道，港府将与大陆商讨派人员到香港协助抗疫，包括增加检测人员；也会寻求大陆援助，在香港兴建方舱医院，集中收治确诊病患。会议将讨论方舱医院地点，以及如何提升香港检测能力。

据报道，会议召开前，大陆已从广东省和深圳市调派数百名会说粤语的医疗人员和实验室检测人员赴港，舒缓连日来民众大排长龙等候检测的压力。

港澳办发言人也称，正协调广东省统筹做好粤港疫情联防联控和保障跨境物资运输工作，保障对港蔬菜、鲜活食品和其他日用必需品供应。

全国港澳研究会副会长刘兆佳接受《联合早报》采访时指出，香港疫情的严峻程度，已到了港府单方面难以处理的地步，甚至可能造成政治风险，北京不会袖手旁观，也不会允许疫情失控，导致来之不易的香港稳定局面发生逆转。

香港确诊病例连日来不断飙升，昨天新增1325个病例，强制检测人数大增，使检测站超出负荷。

香港检测机构华升诊断中心董事长胡定旭昨天接受电台访问时称，香港的检测能力已经饱和，未来如果每天要完成300万次检测，需要大陆增派超过1000名相关人员。

学者：北京介入后 港府将采取更严格措施

受访学者都预计，北京介入后，港府将采取更严格的防疫措施。刘兆佳说：“之前因为担忧民间反弹，香港并未出台非常严格的措施……现在反对严格防疫措施的人越来越少，在中央支持下，特区政府可以采取过去不想做也不敢做的防疫措施。”

全国港澳研究会理事、北京航空航天大学法学院副教授田飞龙受访时也分析，北京会要求港府下决心采取更严格措施，以继续追求动态清零，只有这样才能实现与大陆通关，使香港在大湾区建设中不掉队。

他认为：“清零、通关、香港经济再出发，这些都是紧密关联的政策目标，这也决定香港只有动态清零一条路可走。”

田飞龙判断，看到疫情对经济民生的持续打击后，香港民意正出现变化，检测和打疫苗的意愿上升，近期深圳口岸大量香港避疫者闯关。

“说明香港民众对动态清零带来整体生命健康安全是肯定的，这会改变香港防疫政策之前的摇摆和犹豫。”

公共卫生专家、港大医学院院长梁卓伟前天建议港府考虑“封城”。不过，刘兆佳认为，香港没有条件“封城”。

他说，香港社会仍然分化，没有大陆社会的团结性，港府也没有强大的动员能力和管理能力，而且这会对已经疲弱的经济造成严重打击。

（记者是《联合早报》北京特派员）