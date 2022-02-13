发表年报对中国提六点要求 国际劳工组织关注新疆歧视性劳动政策

国际劳工组织今年的报告比过去两年提早一个多月、在北京冬奥期间发布。受访学者认为，报告可能导致围绕新疆人权的舆论争议在冬奥最后一周升温。

国际劳工组织周四（10日）在年度报告中对中国在新疆采取的“歧视性”劳动政策表达“深切关注”；美国和英国相继发表声明，对报告表示欢迎。

今年的报告比过去两年提早一个多月、在北京冬奥期间发布。受访学者认为，报告可能导致围绕新疆人权的舆论争议在冬奥最后一周升温。

国际劳工组织在2022年国际劳工标准实施报告中，对中国提出了六点要求，包括检讨有关少数民族与宗教群体职业培训的国家和区域政策，以及废除新疆维吾尔自治区要求企业和工会执行去激进化责任的条规。

国际劳工组织是联合国处理劳工问题的专门机构，该组织根据国际工会联合会2020和2021年对新疆强迫劳动的指控，以及中国官方以往对新疆问题的回应作出判断。

国际劳工组织要求中国在6月的国际劳工大会上全面回应报告中提出的关切，并提供各少数民族与宗教群体在自治区内外的就业情况资料。

驻日内瓦代表团：中国坚定尊重少数民族

路透社引述国际劳工组织官员称，国际劳工大会将进行有关中国歧视性劳动政策的讨论，届时组织可能提出正式投诉和设立调查委员会到新疆展开调查。

中国驻日内瓦代表团在推特回应国际劳工组织报告称，中国政府坚定地致力于尊重、倡导和实现包括新疆维吾尔族在内的少数民族，充分享有富有成效、自由选择和体面的就业机会。

美国和英国对报告表示欢迎，并敦促中国实施国际劳工组织提出的改正措施。美国国务院在10日发表的声明中再次呼吁中国结束“种族灭绝”，以及针对回教维吾尔族和其他少数民族和宗教的“反人类罪”和“强迫劳动”。

新疆议题在北京冬奥期间受到外界高度关注。

美国、澳大利亚、英国、加拿大等国在冬奥前以新疆人权问题为由，对北京冬奥实施外交抵制；联合国秘书长古特雷斯本月5日，在北京与中国国家主席习近平和外交部长王毅举行会谈时，重申希望允许联合国人权事务高级专员对新疆进行“可信的”访问。

美国白宫新闻秘书普萨基本月7日也就新疆维吾尔族运动员担任北京冬奥会开幕式主火炬手回应称，不能允许中国通过此举分散外界对中国侵犯人权以及在部分地区进行“种族灭绝”的注意力。

年度国际劳工标准实施报告2018和2019年曾在2月发布，但过去两年的发布时间推迟到3月底，今年的发布时间正好碰上北京冬奥。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》访问时分析，不论国际劳工组织是基于什么理由在这个时间点上发布报告，中国政府都很可能解读为组织是在美国和西方的影响下，利用冬奥的时间窗口，对中国施加政治压力。

距离北京冬奥闭幕还有一个星期，李明江认为，报告的发布有可能导致围绕新疆的口水战进一步升温。

但国际劳工组织没有太大的实际执行权，中国为维护国家安全也不太可能采纳组织的意见，因此报告预计不会对中国的新疆政策带来实际影响。

（记者是《联合早报》北京特派员）