北京市教委：不允许校方提“未接种不能上学”要求

（北京综合讯）北京市要求，不允许提出“未接种疫苗的孩子不能入校上学”的要求。

据中国央视网报道，北京市教委说，网传北京市部分学校和幼儿园强制学生接种疫苗等内容，这对政府工作存在误读。北京市教委说，在疫苗接种工作上将孩子的生命安全和身体健康放在第一位，按照知情、同意、自愿的基本原则进行。

北京市教委强调，教委反对强制接种疫苗，反对将接种疫苗作为孩子参加学校和幼儿园正常教育教学活动的前提条件，包括不允许提出“未接种疫苗的孩子不能入校上学”、“未接种疫苗的孩子每48小时提交一次核酸检测证明，否则不能入校”等要求。

作为冬奥会举办城市，截至2022年1月，北京市全人群全程疫苗接种率已超过98%。

对于未成年人的疫苗接种问题，中国疫苗协会质量委员会主任委员张云涛1月20日接受央视网采访时说，中国大部分成人接种疫苗后，小孩反而成为病毒攻击的敏感人群，三至11岁年龄段接种疫苗是非常必要的，这个年龄段完成以后才容易形成阻断病毒的传播，形成人群的免疫屏障。

至于安全性与有效性，张云涛说，从临床研究的数据和三到17岁这个年龄段已经接种疫苗的数据来看，小孩的安全性还是非常好的，不良反应发生率略低于整个成人人群的数据。

数据显示，中国接种疫苗的人群，各年龄组报告严重异常反应发生率均在百万分之一以下，其中三至11岁组发生率还要低于成人和青少年。