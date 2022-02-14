港多家养老院暴疫情 确诊数两三天就翻倍

（香港／深圳综合讯）香港第五波冠病疫情持续呈几何级暴发，昨日（2月13日）新增1347起确诊病例，另有约2000人检出初步阳性。此外，多家养老院也暴发疫情。

综合“香港01”、《星岛日报》《明报》等港媒报道，据香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君在疫情记者会上通报，昨日新增1347例确诊病例，其中1345例为本地病例，另有约2000人检出初步阳性。截至前晚增加至少3000起初步确诊个案，比前天下午卫生署公布时多一倍。

张竹君形容，香港确诊数字每两至三天数字翻倍，与奥密克戎（Omicron）变异株的高传染性有关。当局陆续收到养老院疫情暴发的通报，有员工也有住户染疫。这一波疫情有4%的确诊者是4岁或更小，她并引述部分儿科医生指幼儿染疫后或会有併发症。

香港医院管理局总行政经理李立业说，有四名染疫者情况危急，包括一名三岁初步确诊的女童。

李立业说，香港初步确诊人数已经超出公立医院可应付容量，现有隔离设施已经饱和，最近又新增不少老人、儿童确诊，他们要尽早入院。为了确保医疗及紧急服务不崩溃，特区政府将实施新分流措施，将隔离病床留给病情严重的病人、老人和儿童，并让他们优先入院。

他呼吁年轻、症状轻微的患者，在家等候不要恐慌。“如果他们再召唤救护车到急症室求诊，只会增加抗疫部门的负担，甚至阻碍重症病人接受治疗的机会，我衷心希望大家听从呼吁，希望大家以大局为重。”

李立业说，港府争取短期内大幅加隔离病床数目，若情况进一步恶化，不排除暂停医院常规服务。

香港前天新增1510例确诊病例，多家养老院出现病例，其中深水埗温暖养老院有一名老人过世，该院的10名职员也感到不适。

他们报案后，消防处派出多辆救护车到场戒备，大批身穿防护衣的人员进入老人院。一名女职员哭诉，年长者全部撤离后，职员们被安排在养老院内等候，但一直没被送往隔离营，没有人送饭，也不被允许回家，在老人院已经被困了五天。

港府劳工及福利局局长罗致光指出，香港养老院舍的疫苗注射率仅约22%，这波疫情中可能有近千名院友感染，死亡人数会有约百人，希望院友家人不要再反对接种疫苗。署方过去一周已经向所有院舍员工提供快速抗原检测套装，每三天检测一次，在获得充足检测套装供应后，将要求院舍员工每天都检测。

他还说，院舍员工及院友确诊数目在新年假期后上升，若沿用以前的检疫处理模式，院友的检疫床位会在数日内爆满，故必需调整策略。政府已经决定，如果防疫条件合适，院友可在院舍内隔离，在亚洲国际博览馆接受检疫的院友及员工，隔离天数会缩短至七天。