学者：中国大陆飞机迫近两岛 台军反应滞后凸显空防应变亟待改进

中华战略前瞻协会研究员揭仲指出，这两起事件可能是大陆要持续对台施压的新作法。他认为，从台湾国防部这么多天仍无法清楚说明东引的情况，显示东引可能一度失去掌握大陆军机能力。

台湾东引岛与东沙岛本月相继发生中国大陆飞机迫近，台湾军方对前者应变迟滞，对后者以“口误”为由，否认大陆飞机曾进入台湾空域。受访专家认为，这两起事件可能是大陆的政治动作，却也凸显台湾空防应变措施亟待改进。

本月5日一架飞机低空掠过马祖东引防区上空，飞机的发动机巨大噪音引起居民注意，民宅监视器还拍摄到其行踪。台湾陆军东引地区指挥部6日说明，经比对研析，为民用型定翼双桨飞行器短暂进入防区上空后即离开，其间防区全程均有严密监控。

一些军事迷根据影像分析，推测是大陆海监的运-12运输机。执政的民进党立委王定宇7日称，国防部说法确认该机是运-12运输机。

在野国民党立委江启臣质疑国防部迄今未能清楚说明始末，且马祖有台湾空军天弓防空导弹部队、陆军防空连驻守，这些耗费巨资采购的导弹装备是否在第一时间发挥作用？面对外界种种揣测，党政高层却低调以对，实乃国安危机。

此事引起舆论热议，质疑台湾国防部设在东引的雷达究竟是未侦测到，还是明知却未采取因应作为。孰料一波未平，一波又起。

“台湾西南空域”面簿粉丝专12日晚间公布空军飞行员的广播录音内容，提及台湾战管人员向位于东沙南面空域高度5100公尺的大陆军机喊话，“你已进入我领空，影响我飞航安全，立即回转脱离”。

台湾空军司令部13日对此回应说，当天大陆军机并未“进入”，而是“接近”东沙空域，广播内容为预警性广播驱离作为，重申军方能充分掌握并作适当因应。

防空单位有明显疏失

《联合报》报道，先前迫近马祖东引的运-12，升空后就低飞疑进入东引雷达盲区。台湾空军作战指挥部“寰网系统”一度由电脑系统监控，因航迹在雷达幕上忽明忽灭，被战管人员误认为杂波而手动加以删除，未将其标示为具有侵犯空防威胁的“红点”，故未依规定对防区防炮连下达三分钟战备命令，情报传递出现误失。

中华战略前瞻协会研究员揭仲向《联合早报》指出，这两起事件可能是大陆要持续对台施压的新作法。2012年7月日本宣布将钓鱼台国有化，大陆当年12月便派运-12以低飞钓鱼台的方式处理；此时也有意提醒正为乌克兰焦头烂额的美国，在因应区域重大问题时，大陆具有某种程度的重要性。

他认为，从台湾国防部这么多天仍无法清楚说明东引的情况，显示东引可能一度失去掌握大陆军机能力。

因运-12低飞，处于经常战备状态的射控雷达未获台湾本岛指令不能轻易开启搜索，才会被误判为杂讯删除。

根据《台湾地区与大陆地区人民关系条例》施行细则第41条第四款，“进入金门、马祖、东引、乌丘等外岛限制区域内，对该航空器实施辨证，并严密监视戒备。必要时，应予示警、强制驱离或逼其降落”。

在这起事件中，东引防空单位被认为有明显疏失，但两岸情势敏感，即使有即时侦测到大陆军机动向，台湾方面要采取什么作为也陷入两难。

揭仲说，军方当初设订SOP（标准作业程序）是在两岸双方不越线的前提，但大陆可能在灰色地带行事。

“台湾必须思考SOP要如何应变，万一再发生类似共机飞至东引领空时，应变的程序应如何调整？”