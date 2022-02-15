中国引进美剧《老友记》 大量删减剧情遭网民炮轰

美国经典情景喜剧《老友记》（Friends）时隔10年再度引进中国，却因大量剧情被删减而遭剧迷炮轰。此前另一部美国电影《搏击会》（Fight Club）在中国上架时结局也被改动，引发中国网民担心今后只能看“特供版”外国影视作品，与外界文化脱钩加剧。

《老友记》上周五（2月11日）在腾讯、优酷、爱奇艺、哔哩哔哩等多家视频平台上架，以每周一季的速度播出。但期待已久的中国剧迷很快发现，剧中和性少数群体（LGBTQ）有关的场面几乎都被删除，包括提到女同性恋的对话，以及同性接吻的画面。

此外，剧中带性暗示的台词也被删除或淡化，例如将“女人有多重性高潮”翻译为“女人有说不完的八卦”。有网民认为，这类删减和错译不仅影响剧情连贯性，也“侮辱了观众智商和英语水平”。

“老友记删减”话题上周末一度登上微博热搜榜首位；在后续讨论中，有眼尖的剧迷发现，就连背景里的地球仪也被打码。还有人将其与近期哔哩哔哩内容审核员加班猝死事件联系起来，感慨“这么小的细节都要改，难怪审核员会过劳”。

1994年开播的《老友记》，曾在全球220个国家和地区播出。中国搜狐视频2012年时首度引进该剧，六年后因版权问题下架。网民对比两个版本，发现新版删减情况远比旧版严重。

无独有偶，1999年的美国电影《搏击会》（Fight Club）上月在腾讯视频上架后，也被发现结局遭篡改。在原版结局中，多栋建筑物被接连引爆，暗示摧毁现代文明的无政府主义计划正在推进。

但在腾讯平台放映的版本中，这一幕被黑底白字的情节描述取代，指警方迅速侦破计划并逮捕了所有罪犯，成功阻止了爆炸。

这个出人意料的结局不仅在中国社交媒体上引发轩然大波，甚至惊动了原著作者恰克·帕拉尼克（Chuck Palahniuk）。他在推特上发帖讽刺：“这太棒了！在中国，每个人都会获得幸福结局！”

担心与外界文化脱钩加剧

由于中国尚未推出影视分级制度，外国影视剧在引进时被删减的情况并不少见。但《搏击会》和《老友记》的删减尺度之大，让网民担心，中国观众今后只能看“特供版”外国影视作品的文化脱钩现象将越发普遍。

上海华东师范大学传播学院副教授吴畅畅接受《联合早报》采访时指出，视频网站收紧对影视作品的审核要求，是平台在今年这个政治大年中“求生欲更强”的体现。

吴畅畅分析，对于性少数群体在影视作品中的呈现，官方并没有明确规定。去年禁止描述同性恋情的“耽改剧”，更多是出于整治青年和粉丝文化及其运作机制的考量。“不过，随着耽改剧成为禁忌，视频网站为了让花重金引进的剧目顺利播出，可能自我审查掉同性题材相关内容，这更多是从经济考量出发所做的决定。”

在中外舆论压力下，腾讯视频本月初恢复了《搏击会》原有结局。吴畅畅认为，这更加说明删改作品更多是在平台自我审核的层面，具有更多弹性空间。他也指出，平台直接送审的部门并非国家广电总局，而是按属地管理原则，交由它注册地所在的广电部门审核。

吴畅畅观察到，在中共二十大召开之年，从地方卫视到视频网站，都以“求稳不添乱”为大前提，这个趋势预计持续到今年底。

“但也不必太过悲观，中国的文娱环境向来都是一松一紧地动态发展，不会像网民担心的那样持续倒退。”

（记者是《联合早报》上海特派员）