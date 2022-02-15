抢注册“冰墩墩”“谷爱凌”商标 429件申请被中国官方驳回

（北京综合讯）北京冬奥会的热度之下，恶意抢注冬奥热词的现象屡禁不止。中国国家知识产权局称已驳回429件涉及“冰墩墩”“谷爱凌”商标注册的申请，将继续打击恶意抢注现象。

据中国国家知识产权局官网昨天发布的通告，少数企业、自然人以牟取不当利益为目的，自2019年以来将北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物、运动健儿姓名等冬奥热词进行恶意抢注，委托代理机构提交商标注册申请，非法利用北京冬奥会和奥组委的声誉，侵害他人姓名权及其他合法权益，造成了重大社会不良影响，损害了中国严格保护知识产权的良好形象。

通告称，国家知识产权局对此予以坚决打击，除已驳回429件涉及“冰墩墩”“谷爱凌”商标注册的申请外，对已注册的“雪墩墩”“谷爱凌”等43件商标依职权主动宣告无效。

通告强调对违反诚实信用原则、恶意抢注商标图谋不当利益的申请人及其委托的商标代理机构，将进行严肃处理。

《环球时报》称，有网民发现早在2019年，11个“谷爱凌”商标已完成注册，国际分类涉及教育娱乐、广告销售、布料床单等，还有其他公司及自然人申请的“谷爱凌”商标，流程显示为“被驳回”或“商标无效”。

昨天在北京举行的“全面加强冬奥知识产权保护”专场新闻发布会上，中共中央宣部版权管理局副局长汤兆志称，北京近期快速处理了一起制售盗版北京冬奥吉祥物冰墩墩、雪容融玩偶案，犯罪嫌疑人被判处有期徒刑一年，并处罚金4万元（人民币，8472新元）。这也是中国首例侵犯北京冬奥吉祥物形象著作权的刑事案件。