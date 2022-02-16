疫情虽日趋严峻 港府强调没计划大封城

香港疫情愈演愈烈，特区政府昨天（2月15日）再推出一系列应对措施，但强调没有计划大规模“封城”。不过，有受访学者认为，香港疫情已经失控，建议当局邀请中国副总理孙春兰赴港指导疫情防控工作。

香港卫生防护中心公布，当地昨天新增1619起冠病确诊病例，另有约5400起初步阳性个案，一共有八名患者情况危殆。昨天再有最少九所养老院或残障院舍的住户或员工感染，分布在港岛、九龙和新界。

近日不乏与政界高层相关的人士感染冠病。其中，行政长官办公室一名职员昨天进行病毒快速测试，结果为初步阳性，但他平日工作没有接触特首。政务司司长李家超家中一名外籍帮佣也初步阳性，李家超已进行病毒快速测试，结果为阴性，目前在家自我隔离。

新民党主席、行政会议成员叶刘淑仪昨天也证实，她的司机初步确诊，自己已随即做快检，结果呈阴性，将在家中自我隔离五至七天。

香港中文大学公共卫生及基层医疗学院助理教授郭健安认为，目前港府每天公布的确诊及初步确诊数字滞后，未能反映实际感染病例。从确诊及初确数字总和可以理解到，眼下香港每天有约6000至7000人染病。

香港大学感染及传染病中心总监何栢良也指出，港府每天公布的感染数字可能滞后了三四天，无法反映实际情况。他认为，社区已普遍有确诊者，如果在社区检测中心的核酸检测结果为阳性，当局应该采纳为确诊，以达到尽快将讯息告诉市民的目的。

随着疫情愈趋严重，每天新增确诊病例数以千计，行政长官林郑月娥昨天针对多个抗疫“瓶颈”，公布一系列应对措施，包括医院管理局今天起启动七所指定诊所，让有病征的患者预约接受治疗。

当局也采购了1亿个快速抗原检测仪，即日起派发给安老及残障院舍人员，让他们加密至一日一检，以及向污水检测阳性地区的居民派发。

另外，港府也会采取措施增加隔离设施，将三座新的公共屋邨改作隔离设施。当局正和酒店业界以及大学商议，探讨将酒店及大学宿舍用作隔离设施。

至于近日因跨境司机染疫、令通关货车及食品数量下降，导致菜价上升，林郑月娥称当局会招募更多司机协助，并研究改以海运方式，增加从水路把食品运到香港。

林郑月娥强调，虽然第五波疫情是迄今为止香港最严峻的危机，政府绝对不会放弃，会努力按照“动态清零”目标应对。

她说：“在中央的全力支援、政府上下同心和市民全力配合下，我们要继续打这场抗疫战。向病毒投降并非一个选项。”

学者：新措施仍不足 建议邀孙春兰赴港监督抗疫

在回答记者提问时，林郑月娥重申，目前当局没有大规模“封城”计划，相信就个别大厦进行围封强检已有足够成效。

民间智库“香江智汇”会长周伯展医生接受《联合早报》访问时指出，港府推出一连串抗疫新措施，有助压抑疫情，但仍然不足。目前香港社区内有大量隐形传播链，港府当务之急是尽快进行全民检测，找出社区的隐形感染者，切断疫情传播链。

周伯展指出，环顾世界，中国在防疫抗疫工作上可说是做得最好，香港应该学习，争取做到“清零”。

虽然中央政府已指示广东省协助香港抗疫，但他建议港府进一步邀请负责中国抗疫工作的国务院副总理孙春兰赴港指导应对疫情。

周伯展指出，大陆各地应对疫情的策略不一，如武汉和西安“封城”，上海和天津则采取封区方案，皆达到“动态清零”。若孙春兰亲自到香港督导，可以针对香港情况决定下一步抗疫策略。

他说，“封城”成本大，但长痛不如短病，“封城”应该是抗疫方案的选项之一。“疫情不只威胁市民的生命健康，更打击香港经济和民生。若再持续下去，香港经济会由衰退直至大萧条。”