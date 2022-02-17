习近平首度指示港府 把稳控疫情列为最重要任务

香港冠病疫情濒临失控边缘之际，中共总书记、中国国家主席习近平近日首度指示香港特区政府要切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务。

有受访的学者认为，习近平这次直接对香港疫情下达指示，做法罕见，反映中国中央政府高度关注香港疫情状况，并且不满林郑政府的抗疫表现。

香港第五波疫情自农历新年暴发至今，不但未见舒缓，反而愈趋严峻，昨天（2月16日）新增4285起确诊病例，再度写下疫情以来单日新高，另有约7000起初步阳性个案。前天共有九名确诊者离世，最年幼三岁，最年长100岁，大部分没有接种疫苗。

亲北京的报章《文汇报》及《大公报》，昨天皆在头版报道香港第五波疫情“牵动着习近平总书记的心”。报道称，习近平近日作出重要指示，“强调香港特区政府要切实负起主体责任”，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，动员一切可以动员的力量和资源，以及采取一切必要的措施，确保香港市民的生命和身体健康，以及确保香港社会大局稳定。

报道指出，负责港澳事务的国务院副总理韩正指示中央部门及广东省，抓紧解决特区政府提出提升香港核酸检测能力、援建社区隔离和治疗设施、保障鲜活食品等生活必需品供应，以及选派防疫专家赴港指导等请求事项。

中央政府同时决定成立由国务院港澳事务办公室、国家卫生健康委员会牵头，中央有关部门及专家、广东省及香港特区政府共同组成的工作协调机制，加大有关工作统筹协调力度。

香港特首林郑月娥昨天透过新闻稿回应称，港府定当按照习近平的重要指示稳控疫情，她会继续带领特区政府以坚定意志用好中央支持，团结社会各界，倾尽全力抗击疫情，作为香港当前头等要务。

林郑月娥表示，政务司司长李家超上周六在深圳与国务院港澳办、粤深政府开会取得共识和成果后，双方对接工作已全面展开，范围包括提升核酸检测能力、援建社区隔离及治疗设施等五方面。她已向中央提交报告，并提出中央能尽快协助的具体诉求。

对特区政府防疫政策有保留

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，习近平就支援香港抗击第五波疫情工作作出指示，不但反映中央对港疫情高度关注，也是对特区政府防疫政策有保留。他预料港府未来会大幅收紧或加强抗疫措施，以及早控制疫情。

刘兆佳指出，中央正密切关注疫情失控会否令香港爆发民怨。加上今年是香港回归25周年，中央不希望疫情拖延下去影响有关活动，故有必要加大力度、动员一切资源遏止疫情。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时也认为，习近平指示香港特区政府要负起抗疫的主体责任，表示大陆会全力支援香港等，是暗批林郑政府的抗疫工作不力。

陈伟强认同近来港府的抗疫表现失败。在外防输入方面，当局容许机组人员返港免检疫，国泰多名机组员人员违规走入社区，导致奥密克戎变异株在香港暴发。内防扩散方面，当局误判形势，病毒检测量严重不足，很多人要两三天才知悉感染；这期间他们到处走动，加快病毒传播。

陈伟强指出，近日香港的感染病例不断上升，反映疫情已经失控。“医院没有床位，很多患者被迫逗留在医院门外等候入院，甚至出现一名三岁小童死亡的个案，港人的怨气越来越大。中央政府不得不发声，要求港府加强抗疫工作。”

陈伟强表示，习近平指示港府把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，意味着下月举行的特首选举很可能推迟，而林郑月娥连任的概率也已大大降低。